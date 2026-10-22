PSD acuză eșecul austerității lui Bolojan: Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite

PSD face, într-un comunicat de presă de joi, referire la datele Eurostat publicate cu o zi înainte.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025”, arată social-democrații.

Aceștia invocă și creșterea deficitului ajustat sezonier de la 5,5% din PIB în primul trimestru din 2026 la 9,2% în trimestrul al doilea.

PSD susține că majorările de taxe și celelalte măsuri de austeritate au afectat populația și economia fără să producă rezultatul urmărit în privința deficitului.

Partidul invocă, în sprijinul criticilor sale, și date privind inflația și scăderea vânzărilor cu amănuntul.

„Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă”, transmite PSD.

În comunicat, social-democrații arată că demersul lor de a schimba direcția de guvernare este întemeiat.

„Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori”, susțin reprezentanții PSD.

La nivelul Uniunii Europene, deficitul a fost de 3,5% din PIB, iar în zona euro, de 3,3%.