Presa belgiană: Premierul Bart De Wever ar putea să-și prezinte demisia după eșecul negocierilor privind bugetul pentru 2027

Premierul belgian Bart De Wever urmează să se întâlnească luni dimineață cu regele Philippe, în contextul în care negocierile privind bugetul au eșuat peste noapte, a relatat agenția de știri Belga, potrivit DPA.

Potrivit surselor citate de publicația De Tijd, Bart De Wever ar urma să își prezinte demisia în cadrul întâlnirii sale cu regele. În acest scenariu, regele ar putea să accepte demisia, să o respingă sau să-i ceară lui Bart De Wever să rămână în funcție până la evaluarea situației.

Belgia, una dintre cele mai îndatorate țări din UE

Guvernul se află de luni de zile în dezbatere cu privire la reducerile bugetare și majorările de impozite în valoare de 10 miliarde de euro, pe care De Wever le consideră necesare pentru a menține finanțele statului sub control.

Discuțiile au continuat până în primele ore ale zilei de luni, însă fără a ajunge la un rezultat.

De Wever conduce o coaliție formată din cinci partide, care acoperă un spectru larg de orientări politice, de la stânga la dreapta.

Potrivit DPA, Belgia este una dintre cele mai îndatorate țări din UE, iar în acest caz trebuie să economisească miliarde de euro pentru a se conforma normelor blocului privind deficitul și datoria.

Luna trecută, aproximativ 40.000 de persoane au participat la o manifestație sindicală la Bruxelles împotriva reducerilor bugetare planificate.