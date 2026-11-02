Indienii cer demisia șefului comisiei electorale. Mii de susținători ai opoziției au ieșit în stradă

Mii de persoane au ieșit în stradă duminică, la Delhi, pentru a cere demisia șefului comisiei electorale. Conflictul a pornit de la listele electorale, care au fost revizuite recent.

Manifestațiile, conduse de Rahul Gandhi, unul dintre liderii Partidului Congresului, formațiune aflată în opoziție, sunt împotriva partidului naționalist-hindus Bharatiya Janata, despre care consideră că ar fi avantajat de ultima revizuire.

Premierul Indiei, în centrul protestelor

Cea mai recentă demonstrație a opoziției, cea de duminică, marchează un nou strigăt împotriva premierului Indiei, Narendra Modi.

Problemele Guvernului indian se țin lanț, întrucât se confruntă cu proteste tot mai frecvente, iar sondajele arată o creștere accentuată a sprijinului pentru opoziție. Din 2014, anul în care Modi a venit la putere, Guvernul său rămâne stabil, însă următoarele alegeri sunt programate în 2029.

Măsuri împotriva protestelor în India

Autoritățile din India au impus măsuri care ar trebui să crească nivelul de siguranță, însă au avertizat asupra unor restricții de circulație. Protestatarii urmau să își înceapă marșul din centrul orașului Delhi către locul de miting, unde erau deja prezenți mii de oameni.

Gandhi a declarat, în discursul susținut la mitingm că președintele Comisiei Electorale, Gyanesh Kumar, va trebui să plece din funcție, iar demiterea sa ar fi primul pas pentru a duce țara „pe drumul cel bun”.

Protestele de duminică sunt cele mai recente, însă, doar în ultima lună, susținătorii opoziției au ieșit în stradă aproape zilnic, împreună cu organizațiile studențești și Partidul Cockroach Janta, condus de tineri.

Manifestațiile în lanț au izbucnit după ce ziarul „Indian Express” a prezentat cum doi directori adjuncți ai lui Kumar ar fi ridicat mai multe semne de întrebare legate de revizuirea listelor electorale, dar și despre procedurile de înregistrare și sistemele digitale.