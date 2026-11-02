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Dronele au vizat un centru petrolier din regiunea rusă Samara. Un incendiu a izbucnit la o instalație de conducte

Un atac cu drone a vizat o instalație petrolieră din regiunea rusească Samara, unde a izbucnit un incendiu. Totodată, în orașul Lugansk, aflat sub ocupație rusească, au fost raportate explozii în aceeași dimineață.
Dronele au vizat un centru petrolier din regiunea rusă Samara. Un incendiu a izbucnit la o instalație de conducte
Regiunea Samara. Sursa foto: Canalul de Telegram Exilenova+
Maria Nițu
02 nov. 2026, 11:49, Știri externe
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Drone au vizat luni, 2 noiembrie, în primele ore ale dimineții, regiunea rusă Samara. Atacul ar fi lovit Stația Liniară de Producție și Dispecerizare (LPDS) din apropierea localității Prosvet, unde a fost raportat un incendiu, potrivit Kyiv Post.

Conturi OSINT și canale de Telegram au relatat despre atac și au publicat imagini în care se vede fum ridicându-se de la instalație.

Canalele rusești de monitorizare au semnalat o amenințare cu drone în regiune în jurul orei 03:00, ora locală. Unele surse au relatat și că, din motive de precauție, angajații au fost evacuați din mai multe depozite din orașul Samara.

În jurul orei 05:00, canalele OSINT au anunțat un atac asupra stației LPDS. Guvernatorul regiunii, Viaceslav Fedorișcev, a confirmat că sistemele de apărare antiaeriană și grupurile mobile de intervenție au acționat ca răspuns la un atac cu drone, fără să precizeze însă locurile vizate.

„Se respinge un atac al Forțelor Armate asupra teritoriului nostru. Apărarea antiaeriană și grupurile mobile de intervenție sunt în acțiune”, a scris guvernatorul.

Publicația rusească Astra a relatat că în apropierea stației putea fi văzut fum, citând locuitori care au spus că au auzit explozii. O fotografie cu fumul, trimisă de cititori, a fost verificată de analistul OSINT al publicației. Imaginea a fost realizată din zona „Podului Nou” (Novîi Most) din Samara.

Separat, canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a anunțat că au avut loc explozii în orașul Lugansk, aflat sub ocupație rusească, în dimineața zilei de luni, 2 noiembrie.

În jurul orei 03:18, canalul a transmis că orașul este atacat cu drone. La scurt timp, a relatat că o companie locală de telecomunicații a fost vizată, fără să ofere alte detalii.

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