Rusia anunță un atac cu cel puțin 74 de drone asupra Moscovei. Restricții pe aeroporturi și explozii în regiune

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat inițial că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 57 de drone care se îndreptau spre capitală.

Ulterior, în jurul orei 02:15, ora locală, bilanțul comunicat de edil a crescut la 74 de aparate interceptate, potrivit informațiilor transmise de Ukrinform și preluate de Kyiv Post.

Alerta privind apropierea dronelor fusese emisă în regiunea Moscovei în jurul orei 22:00. Sobianin a precizat că echipele serviciilor de urgență au fost trimise în zonele în care ar fi căzut aparatele interceptate.

Trei aeroporturi din Moscova, afectate de atac

Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia, Rosaviația, a introdus restricții temporare pentru decolări și aterizări pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Măsurile au fost justificate prin necesitatea asigurării siguranței zborurilor, în contextul activării sistemelor de apărare antiaeriană.

Restricțiile de pe aeroportul Jukovski au fost eliminate după aproximativ o oră, în timp ce Vnukovo și Domodedovo au continuat să primească aeronave în baza unor proceduri speciale de coordonare.

Potrivit publicației independente ruse ASTRA, care citează agenția TASS și informații din controlul traficului aerian, două avioane care efectuau curse din Turcia spre Moscova au fost nevoite să se întoarcă din drum.

Explozii raportate la aproximativ 56 de kilometri de Moscova

Locuitorii orașului Naro-Fominsk, situat la sud-vest de capitala Rusiei, au relatat că au auzit cel puțin trei explozii în timpul nopții.

Localitatea se află la aproximativ 56 de kilometri de șoseaua de centură a Moscovei.

Unii martori au declarat pentru ASTRA că au auzit deflagrațiile fără să observe sau să audă drone în apropiere. Alte persoane au semnalat explozii repetate din direcția regiunii Kaluga.

Informațiile privind exploziile nu au fost confirmate independent, iar articolul nu prezintă un bilanț al eventualelor pagube sau victime.

Atacurile cu drone perturbă tot mai des traficul aerian al capitalei ruse

Incidentul survine după mai multe atacuri cu drone care au afectat activitatea aeroporturilor moscovite în cursul lunii octombrie.

La 23 octombrie, un alt episod a determinat suspendarea temporară a operațiunilor pe toate cele patru aeroporturi principale care deservesc Moscova: Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Atunci, sute de zboruri au fost afectate de restricțiile impuse autorităților aviatice.