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Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol după ce a impus legea marțială în 2024

Un procuror sud-coreean a cerut joi pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, înaintea unui verdict al curții de apel privind acuzațiile de rebeliune legate de impunerea scurtă a legii marțiale în decembrie 2024.
Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol după ce a impus legea marțială în 2024
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 10:28, Știri externe
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Înalta Curte de Justiție din Seul nu a stabilit încă o dată pentru verdictul privind apelul lui Yoon Suk Yeol împotriva condamnării la închisoare pe viață.

Potrivit The Independent, această condamnare a fost pronunțată în februarie de Tribunalul Districtual Central din Seul.

Instanța a constatat că acesta a mobilizat ilegal trupe și poliție pentru a prelua puterea legislativă, a aresta oponenți politici și a instaura o conducere necontrolată pentru o „perioadă considerabilă”.

Anchetatorii conduși de procurorul special Cho Eun-suk au făcut și ei apel împotriva hotărârii, argumentând că Yoon merită pedeapsa cu moartea. Aceștia consideră că acțiunile sale au reprezentat o amenințare gravă la adresa democrației țării.

Execuția fostului președinte, puțin probabilă

Cu toate acestea, este puțin probabil ca o astfel de execuție să aibă loc. Coreea de Sud nu a executat pe nimeni din 1997, potrivit sursei citate.

În timpul audierii de la Înalta Curte, echipa procurorului general a declarat că doar pedeapsa cu moartea îl poate trage pe fostul președinte sud-coreean la răspundere pentru o crimă atât de gravă precum orchestrarea unei rebeliuni.

De asemenea, a argumentat și că întreruperea îndelungată a execuțiilor nu ar trebui să împiedice instanțele să impună pedepse cu moartea.

Echipa juridică a fostului președinte a precizat că Yoon nu avea nicio intenție de a provoca daune sau de a instaura o guvernare autoritară. Aceasta susține că legea marțială impusă a avut scopul de a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la ceea ce el a numit încercări ale legislativului condus de opoziție de a paraliza afacerile statului.

Legea marțială impusă în urmă cu doi ani

Decretul de lege marțială al lui Yoon, anunțat târziu în noaptea de 3 decembrie 2024, a durat doar câteva ore. Un cvorum de parlamentari a spart o blocadă de soldați și polițiști puternic înarmați la Adunarea Națională și a votat pentru anularea acesteia, forțând cabinetul său să ridice măsura.

Yoon Suk Yeol a fost suspendat din funcție pe 14 decembrie 2024, după ce a fost pus sub acuzare de către legislativul condus de liberali, și a fost înlăturat oficial de Curtea Constituțională în aprilie 2025.

El a fost arestat din nou în iulie 2025 și s-a confruntat cu multiple procese penale din cauza dezastrului legii marțiale și a altor acuzații, acuzația de rebeliune fiind cea mai grea pedeapsă, mai arată sursa citată.

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