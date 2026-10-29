Spania deține acum recordul mondial la decese în accidente de tren de mare viteză

Accidentul feroviar din Urda, provincia Toledo, în care două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, a dus Spania la un record mondial tragic, potrivit publicației The Objective. De la inaugurarea rețelei de mare viteză, în 1992, țara a înregistrat 194 de decese în accidente feroviare de acest tip, dacă sunt incluse victimele accidentelor din Angrois din 2013, lângă Santiago de Compostela, în Galicia (80 de morți), Adamuz, în provincia Córdoba (46 de morți), și Urda (aproximativ 68 de morți).

Potrivit sursei citate, totalul depășește cele 163 de victime în rândul pasagerilor înregistrate în accidentele feroviare de mare viteză din restul lumii, în ultimele decenii. Printre acestea se numără și cele 101 victime ale deraierii produse la Eschede, în Germania, în 1998.

Spania are a doua cea mai extinsă rețea de mare viteză din lume, cu aproximativ 4.000 de kilometri, după China. Cu toate acestea, gigantul asiatic a înregistrat 41 de decese de acest tip în perioada analizată: 40 în accidentul de la Wenzhou și unul în cel din Guizhou. Diferența este semnificativă și în comparație cu alte țări europene, precum Franța, cu 11 victime, și Italia, cu două. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.