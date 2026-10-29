Prima pagină » Știri externe » Spania deține acum recordul mondial la decese în accidente de tren de mare viteză

Spania deține acum recordul mondial la decese în accidente de tren de mare viteză

Tragedia feroviară din Urda, soldată cu cel puțin 68 de morți, a ridicat la 194 bilanțul victimelor accidentelor în care au fost implicate trenuri de mare viteză sau de viteză ridicată în Spania, potrivit datelor prezentate de presa spaniolă.
Spania deține acum recordul mondial la decese în accidente de tren de mare viteză
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
29 oct. 2026, 10:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Accidentul feroviar din Urda, provincia Toledo, în care două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, a dus Spania la un record mondial tragic, potrivit publicației The Objective. De la inaugurarea rețelei de mare viteză, în 1992, țara a înregistrat 194 de decese în accidente feroviare de acest tip, dacă sunt incluse victimele accidentelor din Angrois din 2013, lângă Santiago de Compostela, în Galicia (80 de morți), Adamuz, în provincia Córdoba (46 de morți), și Urda (aproximativ 68 de morți).

Potrivit sursei citate, totalul depășește cele 163 de victime în rândul pasagerilor înregistrate în accidentele feroviare de mare viteză din restul lumii, în ultimele decenii. Printre acestea se numără și cele 101 victime ale deraierii produse la Eschede, în Germania, în 1998.

Spania are a doua cea mai extinsă rețea de mare viteză din lume, cu aproximativ 4.000 de kilometri, după China. Cu toate acestea, gigantul asiatic a înregistrat 41 de decese de acest tip în perioada analizată: 40 în accidentul de la Wenzhou și unul în cel din Guizhou. Diferența este semnificativă și în comparație cu alte țări europene, precum Franța, cu 11 victime, și Italia, cu două. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu își vinde vila cu 6 camere și 7 băi: „Finisaje premium”. Prețul solicitat
GSP.ro
TRAGEDIE în România! A fost împușcată mortal! Vânătorul a confundat-o cu un animal sălbatic
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Medic de 35 de ani, mort în urma unui infarct miocardic! A fost găsit abia după două zile, în propria casă
CSID
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor