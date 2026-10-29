Romsilva trebuie să prezinte până la 1 decembrie un proiect de reorganizare. Ministrul Mediului cere și corectarea inechităților salariale

În cadrul întâlnirii au fost discutate și problemele salariale ale angajaților, precum și posibile modificări ale Codului silvic.



Termen de 1 decembrie pentru primul proiect de reorganizare

Ministerul Mediului a anunțat că, în urma discuțiilor purtate la sediul Romsilva, s-a convenit ca actuala conducere a regiei să prezinte până la 1 decembrie un document preliminar privind reorganizarea instituției.

Proiectul va reprezenta punctul de plecare pentru consultările referitoare la viitoarea structură administrativă și la modul de funcționare a Romsilva.

La reuniune au participat reprezentanții conducerii regiei, membri ai Consiliului de Administrație, delegați ai Federației Sindicatelor Silva și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Instituția nu a precizat, în această etapă, dacă reorganizarea va presupune reducerea numărului de posturi, comasarea unor structuri sau modificarea organigramei.

Ministrul Mediului cere soluții pentru diferențele salariale

Un alt subiect important al întâlnirii l-a constituit sistemul de salarizare din cadrul Romsilva.

Discuțiile s-au concentrat asupra identificării unor soluții pentru corectarea inechităților salariale existente, fără ca ministerul să anunțe deocamdată măsuri concrete sau un calendar de aplicare.

Ministrul Natalia Intotero a subliniat că schimbările instituționale trebuie realizate prin consultarea angajaților și valorificarea experienței profesionale a acestora.

„Am venit la Romsilva pentru a-i cunoaște pe oamenii care lucrează aici și pentru a discuta deschis despre problemele și soluțiile pe care le văd. Am încredere în profesioniști și cred că schimbările se construiesc împreună cu ei, prin dialog și respect pentru munca fiecăruia”, a declarat ministrul Mediului.

Posibile modificări ale Codului silvic

În cadrul reuniunii s-a decis și constituirea unui grup de lucru care să analizeze eventuale modificări ale Codului silvic.

Deocamdată, Ministerul Mediului nu a prezentat articolele de lege care ar putea fi vizate sau termenele pentru formularea unor propuneri legislative.

Natalia Intotero a insistat asupra necesității unei organizări eficiente a regiei, dar și a unui tratament echitabil pentru personal.

„Ne dorim o regie care să își îndeplinească responsabilitățile față de păduri și față de comunități, iar pentru aceasta avem nevoie de o bună organizare și de corectitudine în relația cu angajații”, a afirmat aceasta.

Discuții directe cu angajații Romsilva

După încheierea ședinței, ministrul Mediului a vizitat birourile angajaților Romsilva, pentru a discuta direct cu aceștia despre activitatea și dificultățile întâmpinate în exercitarea atribuțiilor.

Potrivit ministrului, vizita face parte dintr-un proces mai amplu de dialog cu personalul instituțiilor aflate în coordonarea sa.