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Romsilva trebuie să prezinte până la 1 decembrie un proiect de reorganizare. Ministrul Mediului cere și corectarea inechităților salariale

Conducerea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva trebuie să elaboreze, până la 1 decembrie, un prim proiect de reorganizare a instituției. Termenul a fost stabilit în urma unei întâlniri de lucru cu ministrul Mediului, Natalia Intotero.
Romsilva trebuie să prezinte până la 1 decembrie un proiect de reorganizare. Ministrul Mediului cere și corectarea inechităților salariale
Sursa foto: Facebook/Ministerul Mediului
Oana Antipa
29 oct. 2026, 10:55, Social
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În cadrul întâlnirii au fost discutate și problemele salariale ale angajaților, precum și posibile modificări ale Codului silvic.

Termen de 1 decembrie pentru primul proiect de reorganizare

Ministerul Mediului a anunțat că, în urma discuțiilor purtate la sediul Romsilva, s-a convenit ca actuala conducere a regiei să prezinte până la 1 decembrie un document preliminar privind reorganizarea instituției.

Proiectul va reprezenta punctul de plecare pentru consultările referitoare la viitoarea structură administrativă și la modul de funcționare a Romsilva.

La reuniune au participat reprezentanții conducerii regiei, membri ai Consiliului de Administrație, delegați ai Federației Sindicatelor Silva și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Instituția nu a precizat, în această etapă, dacă reorganizarea va presupune reducerea numărului de posturi, comasarea unor structuri sau modificarea organigramei.

Ministrul Mediului cere soluții pentru diferențele salariale

Un alt subiect important al întâlnirii l-a constituit sistemul de salarizare din cadrul Romsilva.

Discuțiile s-au concentrat asupra identificării unor soluții pentru corectarea inechităților salariale existente, fără ca ministerul să anunțe deocamdată măsuri concrete sau un calendar de aplicare.

Ministrul Natalia Intotero a subliniat că schimbările instituționale trebuie realizate prin consultarea angajaților și valorificarea experienței profesionale a acestora.

„Am venit la Romsilva pentru a-i cunoaște pe oamenii care lucrează aici și pentru a discuta deschis despre problemele și soluțiile pe care le văd. Am încredere în profesioniști și cred că schimbările se construiesc împreună cu ei, prin dialog și respect pentru munca fiecăruia”, a declarat ministrul Mediului.

Posibile modificări ale Codului silvic

În cadrul reuniunii s-a decis și constituirea unui grup de lucru care să analizeze eventuale modificări ale Codului silvic.

Deocamdată, Ministerul Mediului nu a prezentat articolele de lege care ar putea fi vizate sau termenele pentru formularea unor propuneri legislative.

Natalia Intotero a insistat asupra necesității unei organizări eficiente a regiei, dar și a unui tratament echitabil pentru personal.

„Ne dorim o regie care să își îndeplinească responsabilitățile față de păduri și față de comunități, iar pentru aceasta avem nevoie de o bună organizare și de corectitudine în relația cu angajații”, a afirmat aceasta.

Discuții directe cu angajații Romsilva

După încheierea ședinței, ministrul Mediului a vizitat birourile angajaților Romsilva, pentru a discuta direct cu aceștia despre activitatea și dificultățile întâmpinate în exercitarea atribuțiilor.

Potrivit ministrului, vizita face parte dintr-un proces mai amplu de dialog cu personalul instituțiilor aflate în coordonarea sa.

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