Trei calculatoare din anii ’90, care trebuiau înlocuite, au declanșat defecțiunea informatică din lanțul de evenimente care a dus la accidentul feroviar din Spania

Defecțiunea informatică ce a afectat sistemul de semnalizare de pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Sevilla a pornit de la trei calculatoare din anii ’90, care ar fi trebuit înlocuite până la începutul lui 2026.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA Incidentul a declanșat o succesiune de evenimente care a dus la reluarea circulației unui tren AVE al companiei Renfe și la coliziunea acestuia cu un tren Iryo, accident soldat cu cel puțin 68 de morți și peste o sută de răniți, potrivit informațiilor prezentate de autorități.