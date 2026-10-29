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Trei calculatoare din anii ’90, care trebuiau înlocuite, au declanșat defecțiunea informatică din lanțul de evenimente care a dus la accidentul feroviar din Spania

Trei calculatoare din anii ’90, care trebuiau înlocuite, au declanșat defecțiunea informatică din lanțul de evenimente care a dus la accidentul feroviar din Spania
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
29 oct. 2026, 10:07, Social
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Defecțiunea informatică ce a afectat sistemul de semnalizare de pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Sevilla a pornit de la trei calculatoare din anii ’90, care ar fi trebuit înlocuite până la începutul lui 2026.
Incidentul a declanșat o succesiune de evenimente care a dus la reluarea circulației unui tren AVE al companiei Renfe și la coliziunea acestuia cu un tren Iryo, accident soldat cu cel puțin 68 de morți și peste o sută de răniți, potrivit informațiilor prezentate de autorități. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

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