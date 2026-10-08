Grav accident feroviar în Liov, Ucraina | Opt persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit

Accidentul a avut loc în stația Pidzamche, în momentul în care trenul de pasageri pleca spre orașul Sokal, potrivit Kyiv Independent.

Trenul, propulsat de o locomotivă Diesel, a intrat în coliziune cu o locomotivă electrică, potrivit Ukrzaliznytsia, operatorul feroviar național al Ucrainei.

Inițial, compania feroviară a anunțat că patru pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar mecanicul trenului de pasageri a suferit o rană la picior. Membrii echipajului locomotivei electrice nu au fost răniți.

Mecanicul a rămas blocat în urma impactului

Ulterior, bilanțul a ajuns la opt persoane rănite, potrivit Tetianei Andreieva, purtătoarea de cuvânt a Centrului Regional pentru Asistență Medicală de Urgență din Liov.

Cinci dintre răniți au fost transportați la spital, iar alte trei persoane au primit îngrijiri la fața locului.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi, a declarat că echipele de intervenție au lucrat pentru scoaterea mecanicului din cabina trenului.

Acesta a rămas blocat în urma impactului.

Echipajele de salvare au acordat, de asemenea, primul ajutor pasagerilor răniți în gara Pidzamche.

Ancheta pentru stabilirea cauzei accidentului

După accident, specialiștii companiei feroviare și serviciile de urgență au început verificările pentru a stabili cum s-a produs coliziunea.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza accidentului și nu au oferit informații despre o posibilă eroare umană sau despre o problemă tehnică.

Ukrzaliznytsia a transmis că ancheta va clarifica circumstanțele în care cele două trenuri au ajuns să se ciocnească.

Liov, unul dintre cele mai importante orașe din vestul Ucrainei, situat la 80 de k de granița cu Polonia, are o rețea feroviară esențială pentru transportul de pasageri și pentru legăturile cu alte regiuni ale țării.

Gara Pidzamche este una dintre stațiile feroviare ale orașului și deservește inclusiv trenuri regionale.

Autoritățile nu au anunțat, până în prezent, dacă accidentul a provocat perturbări majore ale circulației feroviare.