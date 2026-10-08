Ucraina se confruntă cu o lipsă de trupe pregătite de luptă

Ucraina a fost întotdeauna depășită în număr mare de Rusia, dar, pe măsură ce războiul se prelungește până în al cincilea an, nevoia de personal este din ce în ce mai acută, spun comandanții și analiștii, unele unități fiind la jumătate din efective. Pur și simplu nu există suficiente forțe pentru a exploata pe deplin avantajele de pe câmpul de luptă rezultate din inovațiile dronelor, potrivit AP.

„Având în vedere echipamentul și numărul de oameni pe care îi avem astăzi, abia avem suficienți soldați pentru a menține sectorul pe care îl avem în prezent”, a declarat un comandant adjunct al batalionului Lupii Da Vinci din zona Pokrovsk din estul Ucrainei, un punct central al ofensivei Rusiei.

„A merge mai departe ar însemna inevitabil pierderi mai mari”, a spus comandantul adjunct, care a insistat să se identifice doar drept „Afer” din cauza regulilor militare.

Probleme de mobilizare

Problemele de mobilizare de lungă durată, inclusiv evitarea recrutării și dezertarea, îngreunează construirea rezervelor de către Ucraina, potrivit experților militari, ceea ce duce doar la schimbări incrementale de-a lungul liniei frontului de 1.250 de kilometri (775 de mile).

Ucraina trebuie să poată angaja rapid forțe fără a le lua de pe front. În caz contrar, comandanții au mai puține opțiuni pentru a transforma un avantaj temporar într-o operațiune susținută, a declarat Nick Reynolds de la Royal United Services Institute, un think tank de apărare și securitate cu sediul în Marea Britanie.

Deficitul înseamnă că unitățile nu pot fi rotite suficient de des, a spus el, „ducând la epuizare și, la rândul său, la creșterea numărului de victime”.

Ministerul Apărării, care a trecut în iulie printr-o restructurare din partea președintelui Volodimir Zelenski, încearcă să abordeze problema prin reforme privind mobilizarea, instruirea și modul în care este organizată armata.