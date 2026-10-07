Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei. 11 oameni au murit

Cel puțin 11 persoane au fost ucise în urma loviturilor, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, atacul Rusiei a urmărit să provoace pagube importante și să transmită un mesaj demonstrativ. Președintele ucrainean a precizat că infrastructura energetică s-a numărat printre principalele obiective ale bombardamentelor.

„Unul dintre obiectivele-cheie a fost infrastructura noastră energetică. Rușii au vrut să lovească dur și demonstrativ”, a transmis Zelenski pe Telegram.

Atacul a avut loc într-un moment în care infrastructura energetică ucraineană rămâne una dintre principalele ținte ale campaniei militare ruse, scrie Reuters.

Loviturile asupra centralelor, rețelelor electrice și altor obiective energetice pot afecta alimentarea cu energie a populației și funcționarea unor servicii esențiale.

Autoritățile ucrainene se confruntă în mod constant cu riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii critice, în special înaintea perioadelor cu temperaturi scăzute, când necesarul de energie crește.

Rusia a folosit rachete balistice și drone în atacul asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski a atras atenția în special asupra rachetelor balistice utilizate de Rusia, pe care le consideră în prezent una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina.

„Rachetele balistice rusești rămân cea mai mare provocare. Iar sistemele de apărare antiaeriană sunt pentru noi, în acest moment, o necesitate vitală”, a transmis președintele ucrainean.

Atacul a inclus atât rachete, cât și drone, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană. Potrivit declarațiilor lui Zelenski, aproximativ 70 de rachete au fost lansate de Rusia, alături de drone.

Bilanțul prezentat de președintele ucrainean indică cel puțin 11 persoane ucise în urma atacurilor desfășurate în mai multe zone ale țării.

Ucraina cere mai multe sisteme de apărare antiaeriană

În urma atacului masiv al Rusiei, Volodimir Zelenski a reiterat necesitatea ca Ucraina să primească sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și muniție pentru acestea.

Capacitatea de a intercepta rachetele balistice reprezintă una dintre principalele preocupări ale Kievului, în condițiile în care astfel de arme pot ajunge rapid la ținte și sunt dificil de neutralizat.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au reprezentat în mod repetat o componentă importantă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Kievul încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană și să limiteze efectele bombardamentelor asupra populației și infrastructurii critice.