Autoritățile ucrainene încearcă să restabilească funcționarea infrastructurii esențiale, după un nou val de atacuri rusești care a afectat alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire în mai multe orașe.

În Odesa, aproximativ 240.000 de persoane au rămas fără încălzire, în timp ce în capitala Kiev alimentarea cu apă începe să revină treptat.

Premierul ucrainean, Sergii Korețki, a declarat că echipele de intervenție lucrează în mai multe regiuni pentru repararea infrastructurii avariate în urma bombardamentelor.

240.000 de oameni fără căldură

Situația este deosebit de dificilă în Odesa, unde alimentarea cu apă a fost menținută, însă sistemul de încălzire a fost grav afectat.

Aproximativ 240.000 de locuitori nu aveau căldură în locuințe, iar autoritățile sperau ca alimentarea cu energie electrică să fie restabilită până la sfârșitul zilei.

Premierul a avertizat însă că Rusia continuă să lovească sistematic liniile electrice din regiune, împiedicând echipele de intervenție să finalizeze reparațiile și să restabilească alimentarea cu energie.

În Kiev, lucrurile se îmbunătățesc

În Kiev, situația începe să se îmbunătățească pe malul drept al orașului, unde furnizarea apei a fost reluată treptat. Autoritățile au anunțat că vor continua lucrările pentru consolidarea și protejarea infrastructurii capitalei în fața unor noi atacuri.

Rusia vizează în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei, în special în sezonul rece, când întreruperea alimentării cu electricitate și încălzire afectează direct milioane de oameni.

Atacurile asupra centralelor electrice, rețelelor de distribuție și altor obiective energetice pun o presiune suplimentară asupra populației, care riscă să rămână fără servicii esențiale în condițiile temperaturilor scăzute.