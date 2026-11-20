Potrivit datelor prezentate vineri de UNICEF, 114 copii au fost uciși și alți 1.030 au fost răniți în Ucraina până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Bilanțul este apropiat de cel din 2022, primul an al invaziei ruse, când au fost înregistrate 1.386 de victime în rândul copiilor, scrie Reuters.

Reprezentanții organizației avertizează că, dacă actualul ritm al atacurilor continuă, numărul copiilor afectați de război ar putea ajunge la nivelul înregistrat în 2022.

Atacurile rusești pun în pericol tot mai mulți copii

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat în 2026, iar armele cu rază lungă de acțiune reprezintă principala cauză a deceselor în rândul civililor.

În același timp, UNICEF a verificat aproximativ 270 de atacuri asupra unor unități de învățământ din Ucraina de la începutul anului.

Unul dintre incidente a vizat o grădiniță din districtul Solomianskyi, la Kiev, lovită pentru a doua oară pe 7 noiembrie. În momentul atacului, clădirea era goală, deoarece incidentul s-a produs în timpul nopții. Astfel, nu au fost raportate victime.

Louise Wateridge, reprezentantă UNICEF, a atras atenția asupra efectelor războiului asupra copilăriei și asupra modului în care atacurile schimbă viața celor mici.

„Copiii care veneau aici ar trebui să învețe culorile. Ar trebui să învețe numerele și primele lor cuvinte”, a declarat aceasta, în timpul unei informări televizate pentru jurnaliști, organizate la Geneva.

UNICEF: Copiii din Ucraina învață să recunoască sunetul dronelor

Louise Wateridge a vorbit despre situația copiilor din Ucraina chiar de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie.

Oficialul UNICEF a descris contrastul dintre activitățile obișnuite ale copilăriei și realitatea celor care trăiesc în zone afectate de război.

„În schimb, copiii din întreaga Ucraină învață să recunoască sunetul dronelor care se apropie. Învață să fugă spre adăposturi”, a afirmat Wateridge.

Declarația a fost făcută în apropierea locului de joacă al grădiniței din Kiev, unde se puteau observa urmările atacului.

Organizația avertizează că bombardamentele afectează nu doar siguranța fizică a copiilor, ci și accesul acestora la educație și la un mediu în care să se poată dezvolta în condiții normale.

Rusia a negat în repetate rânduri că ar ataca în mod intenționat ținte civile în Ucraina. Cu toate acestea, ONU continuă să documenteze victimele civile și atacurile asupra infrastructurii folosite de populație.