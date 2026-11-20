Organizația avertizează că accesul la educația preșcolară stagnează la nivel global, iar deficitul anual de finanțare depășește 35 de miliarde de dolari.

Fiecare dolar investit ar putea genera 3,76 dolari în economie

Raportul global privind educația și îngrijirea timpurie, realizat de UNESCO împreună cu UNICEF și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), arată că investițiile insuficiente în primii ani de viață afectează atât dezvoltarea copiilor, cât și perspectivele economice ale statelor.

Conform estimărilor, fiecare dolar investit pentru eliminarea deficiențelor din politicile de îngrijire a copiilor ar putea genera un plus de 3,76 dolari în produsul intern brut mondial până în 2035.

În schimb, costul economic al lipsei de acțiune este estimat, în medie, la 3% din PIB la nivel global și poate ajunge la 7% în țările cu venituri reduse.

Directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, a subliniat necesitatea unor mecanisme de finanțare stabile și echitabile, care să acorde prioritate copiilor din medii vulnerabile.

Patru din zece copii încep școala fără un an de educație preșcolară

Deși participarea la educația timpurie a crescut de la 64% în 2003 la 75% în 2024, progresul s-a încetinit puternic în ultimul deceniu.

Potrivit raportului, numai 59% dintre copiii care încep școala primară au beneficiat anterior de cel puțin un an de educație preșcolară, procent care s-a modificat foarte puțin din 2015.

Diferențele dintre regiuni sunt semnificative.

În Europa, America de Nord, America Latină și Caraibe, participarea la educația preșcolară în anul anterior începerii școlii depășea 90% în 2024.

În schimb, în Africa Subsahariană, Africa de Nord și Asia de Vest, proporția se situa în jurul valorii de 50%.

UNESCO atrage atenția că numai 64% dintre copiii cu vârste între 24 și 59 de luni se dezvoltă conform așteptărilor pentru vârsta lor, inclusiv în ceea ce privește învățarea timpurie. În Africa Subsahariană, proporția scade la 53%.

Deficit anual de finanțare de 35 de miliarde de dolari

Pentru a asigura accesul la cel puțin un an de educație preșcolară, cu respectarea standardelor minime de calitate, țările cu venituri mici și medii-inferioare ar trebui să investească, în medie, 69 de miliarde de dolari anual în perioada 2027 – 2030.

Finanțarea publică disponibilă ar urma să acopere numai aproximativ jumătate din necesar, ceea ce lasă un deficit estimat la 35 de miliarde de dolari pe an.

În prezent, în țările cu venituri mici și medii, educației preșcolare îi revin, în medie, doar 3 – 4% din bugetele publice destinate educației.

Subfinanțarea contribuie la supraaglomerarea claselor, pregătirea insuficientă a personalului și accesul limitat la servicii educaționale pentru copiii vulnerabili.

Lumea are nevoie de încă șase milioane de educatori până în 2030

Raportul evidențiază și deficitul major de personal calificat.

Potrivit UNESCO, la nivel mondial ar fi necesari aproximativ șase milioane de educatori suplimentari pentru învățământul preșcolar până în 2030.

În țările cu venituri reduse, numai 57% dintre cadrele didactice din educația preșcolară îndeplinesc cerințele minime de formare profesională.

Organizația recomandă guvernelor să asigure finanțare predictibilă, pe mai mulți ani, să investească mai mult în serviciile destinate copiilor sub trei ani și să îmbunătățească legătura dintre educație, sănătate și protecție socială.

O altă prioritate este reducerea costurilor suportate de familii și extinderea accesului la servicii de calitate pentru copiii din comunități defavorizate.

Raportul a fost lansat la sediul UNESCO, în prezența unor reprezentanți guvernamentali și a zece miniștri din diferite state.

Ambasadorul onorific al UNESCO, artistul Pharrell Williams, a susținut apelul organizației pentru investiții în educația timpurie, subliniind că oportunitățile oferite copiilor influențează dezvoltarea întregii societăți.