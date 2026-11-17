Cine primește amenda de parcare cu mențiunea „Toys for Tickets” între 15 și 30 noiembrie poate plăti cu o jucărie în loc de bani, potrivit CTV News.

Jucăria se duce la sediul poliției din St. Albert până pe 7 decembrie, împreună cu amenda și bonul fiscal. Nu e nevoie de programare.

„Acest program înseamnă comunitate, compasiune și sprijin. Pentru fiecare amendă dată, un copil primește ceva de sărbători, în dimineața de Crăciun”, a spus sergentul Jason Alaeddine.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Amenda trebuie plătită în perioada de plată anticipată. Jucăria trebuie să fie nouă, în ambalajul original, potrivită pentru copii între 0 și 16 ani, și să coste cel puțin 30 de dolari canadieni. Bonul este obligatoriu. Și cei care n-au primit amendă pot dona jucării.

Cadourile ajung la familiile nevoiașe din oraș, printr-o campanie de Crăciun organizată de transportul public local și de un club caritabil. Anul trecut au fost strânse 103 jucării, în valoare de 2.684 de dolari.

Ideea a prins și în alte orașe

St. Albert nu e singurul oraș cu o astfel de campanie. În Orillia, tot în Canada, programul există din 2006 și se desfășoară în fiecare noiembrie.

La Las Vegas, în Statele Unite, amenzile de parcare date între 1 octombrie și 13 noiembrie au putut fi plătite cu jucării cel puțin la fel de scumpe ca amenda.