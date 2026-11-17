Turistul străin a ajuns la Ancona și a făcut o plimbare prin gară și prin împrejurimi. El s-a declarat surprins de faptul că majoritatea oamenilor întâlniți pe stradă și în magazine provin din Asia și Africa.

„Erau foarte puțini italieni pe stradă, majoritatea erau bengalezi, pakistanezi, marocani. La fel și în magazine. Să fie clar, nu am nimic împotriva lor, dar imaginea m-a impresionat”, a scris acesta pe o rețea de socializare.

El s-a întrebat unde sunt italienii și a provocat o amplă dezbatere despre imigrație, natalitate și stilul de viață ale italienilor.

Turistul a mai vrut să știe dacă imaginea din Ancona este reprezentativă pentru restul Italiei și dacă italienii ar putea deveni minoritari în propria țară peste zeci de ani. Continuarea pe Mediafax Italia.