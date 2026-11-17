Incidentul s-a produs la depozitul Chiquita Canyon din Castaic, la nord de Los Angeles, în timpul unor lucrări obișnuite de foraj, transmite Associated Press. Muncitorii săpau la aproximativ 46 de metri adâncime când au întâlnit o acumulare de gaze sub presiune. Gazele s-au eliberat brusc, antrenând spre suprafață fragmente de deșeuri aflate în descompunere. Amestecul a format un nor dens, vizibil de la distanță, care s-a ridicat deasupra depozitului.

Cum s-a format norul uriaș

Căpitanul Aaron Katon, purtător de cuvânt al pompierilor din comitatul Los Angeles, a explicat că gazele provin din descompunerea naturală a deșeurilor. „Pe măsură ce gazul ieșea prin acea deschidere, a antrenat mici fragmente de gunoi în descompunere, ceea ce a creat aspectul unui nor uriaș ridicat în aer”, a declarat oficialul.

🚨 #UPDATE: ABC7 is reporting that a potential methane line MAY have been struck during work at the Chiquita Canyon Landfill in Castaic, California. That information has NOT been confirmed. An explosion was reported at the landfill while workers were reportedly drilling a pipe approximately 150 feet underground. At least three people are being evaluated at the scene. Thick black smoke was initially seen pouring into the air, but has since transitioned to thick white smoke. LA County Fire remains on scene. An evacuation advisory is in effect for several surrounding zones. This is NOT an evacuation order. — zach bitango (@ZachBitango) November 17, 2026

Potrivit reprezentanților depozitului, echipele încercau să instaleze un nou puț pentru gestionarea temperaturilor ridicate din interiorul masei de deșeuri. Lucrările au fost oprite imediat, iar zona a fost securizată. Șase persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare, potrivit lui Jonathan Torres, purtător de cuvânt al departamentului local de pompieri. Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea persoanelor afectate.

Locuitorii, avertizați să fie pregătiți pentru evacuare

Orașul Santa Clarita le-a cerut oamenilor să evite zona depozitului, iar unii locuitori din comunitățile apropiate au fost avertizați să fie pregătiți să își părăsească locuințele dacă situația se agravează. Echipele de intervenție au monitorizat calitatea aerului pentru a verifica dacă gazele eliberate reprezentau un pericol pentru populație. Potrivit pompierilor, măsurătorile efectuate după incident nu au indicat un risc pentru sănătatea locuitorilor din împrejurimi. Până luni seară, norul de gaze și deșeuri se diminuase considerabil. Biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a transmis că monitorizează situația.

Depozitul se întinde pe aproape 260 de hectare

Chiquita Canyon ocupă o suprafață de aproximativ 259 de hectare și a fost, timp de mai mulți ani, unul dintre marile depozite de deșeuri din regiunea Los Angeles. Instalația a mai fost în atenția autorităților din cauza problemelor legate de gazele produse de deșeuri și de o reacție chimică subterană care a generat îngrijorări privind poluarea. Depozitul nu mai primește deșeuri din ianuarie 2025, dar operațiunile de gestionare și monitorizare a materialelor existente continuă. Autoritățile locale au cerut explicații privind circumstanțele incidentului de luni și măsurile necesare pentru evitarea unor situații similare.