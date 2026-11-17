Alerta meteorologică este valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 10:00. Potrivit ANM, ploile vor afecta în special jumătatea de vest a țării și zonele montane, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cod portocaliu de ploi torențiale. Unde pot cădea până la 90 l/mp

Avertizarea Cod portocaliu intră în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 20:00, și expiră miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00. Sunt vizate Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale importante cantitativ, cu acumulări de 50-70 l/mp. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot ajunge la 80–90 l/mp, fie în intervale scurte, fie prin acumulare.

Cod galben de ploi în vestul și nordul țării

În același interval, 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 20:00, va fi în vigoare și o avertizare Cod galben de precipitații abundente. Aceasta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-50 l/mp.

Vânt puternic la munte. Rafalele pot atinge 120 km/h

O altă atenționare Cod galben este valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00. La munte, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate marți și miercuri mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, 19 noiembrie, acestea vor apărea local în sud-vest. În noaptea de joi spre vineri, vântul se va intensifica în toate regiunile, cu viteze în general de 45-55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 100 km/h.

Pe întreaga perioadă a informării, în jumătatea vestică a țării și la munte se vor acumula local 25–60 l/mp. În vest și sud-vest, unele averse vor fi însoțite de descărcări electrice. ANM precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.