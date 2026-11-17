Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), începutul lunii decembrie va fi, de asemenea, mai cald decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Estimările meteorologice, actualizate pe 16 noiembrie, acoperă intervalul 16 noiembrie – 14 decembrie 2026 și sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

16–23 noiembrie: temperaturi peste normal și ploi în vestul țării

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile României. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în zonele extracarpatice, în special în sudul și estul țării. Hărțile ANM indică valori cu aproximativ 2–3 grade Celsius peste media perioadei în multe dintre aceste zone. În privința precipitațiilor, vestul și nord-vestul vor avea cantități peste normalul climatologic. În est și sud-est, ploile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână.

23–30 noiembrie: temperaturile se apropie de normal

În ultima săptămână a lunii noiembrie, vremea va reveni, în general, la valorile termice specifice perioadei. În vestul și sud-vestul țării sunt posibile temperaturi ușor mai ridicate decât mediile obișnuite. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest și nord-vest, în timp ce sudul și sud-estul vor avea un regim pluviometric ușor deficitar. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

30 noiembrie – 7 decembrie: vreme mai caldă de Ziua Națională

Săptămâna care include Ziua Națională a României, 1 Decembrie, și sărbătoarea Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie, va fi caracterizată de temperaturi medii ușor peste normalul perioadei. Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile intracarpatice, în special în vestul și centrul țării. În schimb, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice în toate regiunile. Estimarea ANM nu indică temperaturile exacte pentru 1 Decembrie și nici dacă în acea zi va ploua sau va ninge.

7–14 decembrie: temperaturi și precipitații normale pentru această perioadă

În a doua săptămână a lunii decembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele obișnuite în întreaga țară. Și cantitățile de precipitații sunt estimate să se situeze în jurul valorilor normale, fără diferențe regionale importante. ANM precizează că prognoza pentru patru săptămâni urmărește abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice din perioada 2006–2025. Estimarea nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată. Prin urmare, eventualele episoade de ninsoare, viscol sau răcire accentuată vor putea fi evaluate și urmărite mai precis prin prognozele și avertizările emise pentru intervale mai scurte.