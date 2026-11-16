Un mecanism atmosferic de mare amploare se instalează deasupra Europei și amenință să transforme a doua jumătate a lunii noiembrie într-o succesiune de episoade de vreme severă.

Potrivit unei analize publicate luni, 16 noiembrie, de platforma specializată Severe Weather Europe, un sistem extins de presiune scăzută format în Atlanticul de Nord alimentează un culoar de furtuni care traversează rapid continentul, aducând ploi abundente, intensificări ale vântului și schimbări bruște de temperatură.

Cele mai mari cantități de precipitații sunt prognozate în vestul Europei, în regiunea Alpilor și în Balcanii de Vest, unde acumulările ar putea depăși local 300 de litri pe metru pătrat în numai șapte zile.

Specialiștii atrag atenția asupra riscului de inundații locale, viituri și alunecări de teren, în special în regiunile montane.

Un „culoar al furtunilor” se formează deasupra Europei

Fenomenul este determinat de intensificarea circulației zonale atmosferice, un tipar meteorologic în care masele de aer se deplasează predominant de la vest spre est, sub influența vânturilor puternice de la mare altitudine.

În centrul acestui mecanism se află jet stream-ul, un curent de aer extrem de rapid care circulă la altitudini de aproximativ 9-12 kilometri și influențează traiectoria sistemelor de presiune scăzută.

În actuala configurație, diferențele mari de presiune dintre Atlanticul de Nord și sudul Europei au intensificat acest curent, facilitând deplasarea rapidă a fronturilor atmosferice spre continent.

Astfel, furtunile formate deasupra Atlanticului pot ajunge în Franța, Germania, Italia și Balcani într-un interval relativ scurt.

Spre deosebire de situațiile în care sistemele atmosferice rămân blocate deasupra aceleiași regiuni, noul tipar favorizează trecerea succesivă a mai multor fronturi, cu alternanțe rapide între ploi, intensificări ale vântului și intervale mai liniștite.

Meteorologii estimează că această configurație atmosferică va persista cel puțin o săptămână, cu efecte importante până spre finalul lunii noiembrie.

Peste 300 de litri de apă pe metru pătrat în Balcani. Regiunile cu cel mai mare risc

Cele mai importante acumulări de precipitații sunt anticipate în zonele unde aerul umed venit din Atlantic întâlnește bariere montane.

În Franța, nord-vestul Spaniei, Portugalia și regiunea Alpilor, cantitățile de precipitații pot ajunge local la 150-200 de litri pe metru pătrat până la începutul săptămânii viitoare.

Situația ar putea deveni și mai dificilă în Balcanii de Vest.

În Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Albania, modelele meteorologice indică posibilitatea unor acumulări care să depășească local 300 de litri pe metru pătrat în următoarele șapte zile.

Munții Dinarici și zonele de pe litoralul Adriaticii sunt deosebit de expuse, deoarece masele de aer umed sunt forțate să urce pe versanți, favorizând precipitațiile intense.

În nordul Italiei și în Munții Apenini sunt prognozate, de asemenea, acumulări de până la 100-150 de litri pe metru pătrat.

Cantitățile ridicate de apă într-un interval relativ scurt pot provoca creșteri rapide ale debitelor râurilor, inundații și alunecări de teren, mai ales în regiunile deja saturate de precipitații.

O nouă furtună va traversa rapid continentul joi

Primul sistem frontal important traversează vestul și centrul continentului la începutul săptămânii.

Până marți seara, 17 noiembrie, frontul atmosferic va ajunge în Europa Centrală și în nordul bazinului mediteraneean, însoțit de precipitații importante.

Un alt sistem se va forma miercuri, 18 noiembrie, deasupra Atlanticului de Nord și va traversa rapid Europa în cursul zilei de joi.

Acesta va aduce noi precipitații abundente în Italia și în vestul și nordul Balcanilor.

În partea sudică a sistemului, unde atmosfera va rămâne caldă și umedă, nu sunt excluse furtuni puternice cu descărcări electrice și rafale intense de vânt.

Fenomen neobișnuit: temperaturi cu până la 12 grade peste normalul lunii noiembrie

Intensificarea furtunilor nu va fi însoțită de o răcire generalizată a vremii. Dimpotrivă, circulația puternică a aerului dinspre Atlantic și prezența unei zone de presiune ridicată deasupra sudului Europei vor favoriza temperaturi neobișnuit de mari pentru a doua jumătate a lunii noiembrie.

În anumite regiuni din sudul și centrul continentului, temperaturile ar putea depăși cu 8-12 grade Celsius mediile climatologice ale perioadei.

Local, maximele diurne pot ajunge la 15-20 de grade Celsius, valori ridicate pentru această perioadă a anului.

Această situație va crea contraste meteorologice importante: în timp ce regiunile joase vor avea parte predominant de ploi și temperaturi blânde, la altitudini mari precipitațiile se vor transforma în ninsori.

Ninsori abundente în nordul Europei. Stratul nou de zăpadă ar putea depăși 75 de centimetri

Pe măsură ce sistemul depresionar atlantic se deplasează spre nordul Europei, aerul rece va reveni în regiune și va interacționa cu fronturile atmosferice încărcate cu umezeală.

În Norvegia, Suedia și Finlanda sunt prognozate ninsori consistente, cu acumulări de peste 50-75 de centimetri de zăpadă proaspătă în anumite regiuni înalte și nordice, în decurs de șapte zile.

Ninsori importante sunt posibile și în zonele alpine înalte, unde temperaturile vor rămâne sub pragul înghețului.

Ce se întâmplă în România. ANM anunță încălzire, ploi și apoi o răcire accentuată

România nu se află printre regiunile pentru care analiza europeană estimează cele mai mari cantități de precipitații. Totuși, țara noastră va traversa o perioadă cu schimbări importante ale vremii, potrivit prognozei publicate luni, 16 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 16-29 noiembrie, temperaturile vor oscila semnificativ de la o zi la alta, iar ploile vor fi prezente în numeroase regiuni, în special în prima săptămână.

În Banat, maximele vor urca până la aproximativ 17 grade Celsius pe 18 noiembrie, pentru ca ulterior să scadă spre 9 grade pe 22 noiembrie. Ploile vor fi temporare și local moderate cantitativ între 17 și 21 noiembrie.

În Transilvania, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 15 grade pe 18 noiembrie, dar vor coborî spre numai 6 grade în intervalul 22-23 noiembrie. Minimele nocturne ar putea ajunge la -3 grade.

În Moldova, vremea se va încălzi inițial, cu maxime în jurul a 16 grade, urmate de o răcire treptată spre 6 grade în perioada 22-24 noiembrie.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor crește până la 16-17 grade în perioada 18-20 noiembrie, înainte de a coborî spre 9-10 grade în jurul datei de 22 noiembrie.

În Dobrogea, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime de 17-18 grade între 18 și 20 noiembrie, urmate de o răcire semnificativă.

La munte, schimbarea va fi și mai pronunțată. După maxime medii de aproximativ 8 grade în zilele de 18 și 19 noiembrie, temperaturile vor coborî până la valori medii de -1 grad în jurul datei de 22 noiembrie, iar minimele vor ajunge spre -5 grade.