ANM anunță vânt puternic, ploi și ninsori în România. Temperaturile scad brusc în weekend. În București se răcește cu aproape 20 de grade

Vânt puternic în toată țara. Rafale de până la 140 km/h la munte

Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 13, noiembrie, ora 10:00, până duminică, 15 noiembrie, ora 10:00.

Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală de 50-65 km/h. La munte, rafalele vor depăși 90 km/h.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt, valabil vineri, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și sud-vestul Olteniei. În aceste zone, rafalele vor atinge 50-75 km/h.

Tot vineri, în același interval, este în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafalele vor avea viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari vor ajunge la 120-140 km/h.

Ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni

Vineri va ploua în general moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în cursul nopții de vineri spre sâmbătă precipitațiile se vor extinde în regiunile sudice.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia la 30-35 l/mp.

ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil vineri, între orele 10:00 și 21:00, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste zone, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat vor depăși 35-45 l/mp.

O altă atenționare cod galben de ploi este valabilă sâmbătă, între orele 01:00 și 11:00, în cea mai mare parte a Munteniei. Aici, precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-35 l/mp.

Ninsori la munte și strat de zăpadă de până la 10 cm

În noaptea de vineri spre sâmbătă, precipitațiile vor deveni predominant lapoviță și ninsoare în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane.

Se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri. În a doua parte a nopții, lapovița și ninsoarea, posibil însoțite de depunerea unui strat de zăpadă, vor apărea și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Vremea se răcește accentuat. Minime de -10 grade

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 11 grade.

Minimele din dimineața zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade.

Vremea în București

Vineri, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o temperatură maximă de 25-27 de grade. Minimele se vor încadra între 6-8 grade Celsius. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, va ploua și vântul va sufla în general moderat. Cantitățile de apă se vor ridica la 20-25 l/mp, iar viteza la rafală va atinge 40-45 km/h.

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat. Temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, va fi în jur de 8 grade, iar minima se va situa între -1 și 1 grad.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei, cu cantități de apă estimate la 3–5 l/mp.

„În intervalul 13 noiembrie, ora 10 – 15 noiembrie, ora 10 pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și răcire accentuată a vremii. În intervalul 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru ploi însemnate cantitativ”, se mai arată în prognoza ANM.