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ANM: Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vijelii în cea mai mare parte a țării. Revin ninsorile la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o serie de avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi abundente și intensificări puternice ale vântului, valabile în aproape toată țara. Vremea se va răci accentuat, iar la munte va ninge.
ANM: Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vijelii în cea mai mare parte a țării. Revin ninsorile la munte
Radu Mocanu
12 nov. 2026, 10:21, Social
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ANM a emis o informare generală potrivit căreia, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, cu acumulări locale de 30-60 l/mp și izolat peste 80 l/mp în Carpații Occidentali. 

Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime fiind de 5-10 grade Celsius, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă  de 5-10 centimetri. 

Precipitații în mare parte din țară

ANM a emis și o avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea va fi valabilă până vineri la ora 10:00 și va afecta Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aversele vor fi însemnate cantitativ, de 25-50 l/mp. 

În paralel, va fi valabilă o avertizare Cod Portocaliu, care va afecta zona Munților Apuseni. Cantitățile de apă vor fi de 50-80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp. 


Atenționare de vijelii cu rafale de până la 140 km/h pe creste

În noaptea de joi spre vineri, va fi valabilă o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru Banat, Crișana și zona montană. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar pe crestele montane pot ajunge la 90-100 km/h.

Intensificările vântului se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și sud-vestul Olteniei, unde vitezele la rafală vor fi de 50-70 km/h. La munte va fi în vigoare un cod portocaliu, cu rafale de 90-120 km/h și, la altitudini mari, de 120-140 km/h.

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