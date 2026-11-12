ANM: Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vijelii în cea mai mare parte a țării. Revin ninsorile la munte

ANM a emis o informare generală potrivit căreia, va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, cu acumulări locale de 30-60 l/mp și izolat peste 80 l/mp în Carpații Occidentali.

Vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime fiind de 5-10 grade Celsius, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Precipitații în mare parte din țară

ANM a emis și o avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea va fi valabilă până vineri la ora 10:00 și va afecta Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aversele vor fi însemnate cantitativ, de 25-50 l/mp.

În paralel, va fi valabilă o avertizare Cod Portocaliu, care va afecta zona Munților Apuseni. Cantitățile de apă vor fi de 50-80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.



Atenționare de vijelii cu rafale de până la 140 km/h pe creste

În noaptea de joi spre vineri, va fi valabilă o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru Banat, Crișana și zona montană. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar pe crestele montane pot ajunge la 90-100 km/h.

Intensificările vântului se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și sud-vestul Olteniei, unde vitezele la rafală vor fi de 50-70 km/h. La munte va fi în vigoare un cod portocaliu, cu rafale de 90-120 km/h și, la altitudini mari, de 120-140 km/h.