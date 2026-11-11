Prima pagină » Social » ANM: Ploi și vânt puternic în toată țara până vineri seara și vreme neobișnuit de caldă în București

ANM: Ploi și vânt puternic în toată țara până vineri seara și vreme neobișnuit de caldă în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi și intensificări ale vântului, valabilă în toată țara, de miercuri seara până vineri la ora 23.00. Vremea în Capitală va fi caldă, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 25 de grade Celsius.
ANM: Ploi și vânt puternic în toată țara până vineri seara și vreme neobișnuit de caldă în București
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin PirvRadu Mocanu
11 nov. 2026, 10:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Informarea ANM intră în vigoare miercuri la ora 22.00 și este valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 23.00.

În acest interval vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării.
Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie, la munte și în regiunile vestice, iar vineri, 13 noiembrie, în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h.

ANM a emis și o avertizare Cod galben, valabilă de miercuri de la ora 22.00 până joi la ora 22.00.

Conform meteorologilor, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.

Vremea în București

În noaptea de miercuri spre joi, temperaturile minime vor coborî până la 5-6 grade Celsius și va ploua slab, 1 l/mp. Vântul va sufla slab, însă probabilitatea de ceață va fi ridicată. 

Joi, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce minima se va situa la 7-10 grade. Cerul va avea înnorări temporare, șansele de precipitații vor fi reduse și va fi ceață în prima parte a zilei. 

Vineri, temperaturile vor crește semnificativ, până la 25 de grade Celsius. Cerul va fi înnorat și există posibilitatea de ploi slabe, de 1 l/mp, iar vântul va sufla moderat, cu viteză la rafală de 35-40 km/h. 

„În intervalul 11 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 22 pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică”, a mai transmis ANM. 

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Barajul din Munții Banatului care a fost finalizat în 1990, dar n-a fost umplut niciodată cu apă. Cât costă acum punerea în funcțiune
Libertatea
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor