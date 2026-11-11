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CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din 2000 până în prezent

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a deconspirat 17.104 informatori ai fostei Securități, la cererea persoanelor îndreptățite, de la începerea activității instituției, în anul 2000, până în prezent. Pe site-ul CNSAS sunt publicate și numele a 4.920 de ofițeri și subofițeri de Securitate, precum și ale 1.120 de colaboratori.
CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din 2000 până în prezent
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 09:15, Social
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„17104. Acesta este numărul informatorilor deconspiraţi de CNSAS, la cererea petenţilor, de la începerea activităţii în anul 2000 până astăzi”, a anunțat CNSAS, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, identificarea informatorilor a presupus studierea a zeci de mii de dosare, filă cu filă, întrucât instituția nu deține o evidență care să asocieze numele conspirative ale informatorilor cu identitățile lor reale.

Pentru deconspirarea unui informator sunt necesare, conform legii de funcționare a CNSAS, atât dovada că acesta a transmis informații despre petentul îndreptățit, cât și certitudinea că informațiile și numele conspirativ îi pot fi atribuite.

Instituția precizează că deconspirarea nu presupune simpla publicare a unor nume, ci un proces complex de căutare și coroborare a informațiilor din arhivă, reluat pentru fiecare persoană identificată.

CNSAS a început preluarea arhivei Securității în 2006, proces care continuă și în prezent. Documentele preluate și studiate au fost introduse treptat în evidențele electronice ale instituției, facilitând activitatea de investigare.

În ceea ce privește informațiile disponibile publicului, lista cadrelor Securității cuprinde ofițerii și subofițerii a căror verificare a fost solicitată de persoanele care și-au exercitat dreptul de acces la dosar, precum și foști membri ai aparatului represiv comunist care dețin în prezent anumite funcții publice.

Lista colaboratorilor include persoane care dețin funcții sau demnități publice și pentru care CNSAS a solicitat instanțelor constatarea calității de colaborator al Securității, ca urmare a transmiterii unor informații prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

La data de 10 noiembrie 2026, pe site-ul CNSAS erau publicate 4.920 de nume de ofițeri și subofițeri de Securitate și 1.120 de colaboratori.

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