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Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată pe 11 noiembrie / Ceremonii militare în București și în garnizoanele din țară / Povestea macului roșu

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată miercuri, 11 noiembrie, în România, prin ceremonii militare și religioase organizate de Ministerul Apărării Naționale în București și în garnizoanele în care sunt dislocate unități militare care au participat la misiuni internaționale.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată pe 11 noiembrie / Ceremonii militare în București și în garnizoanele din țară / Povestea macului roșu
Luiza Moldovan
11 nov. 2026, 09:10, Social
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Data are o dublă semnificație: amintește de armistițiul care a oprit luptele Primului Război Mondial, în 1918, dar și de sacrificiul primului militar român căzut la datorie în Afganistan, în 2003.

În mai multe state occidentale, 11 noiembrie este și Ziua Comemorării, simbolizată de macul roșu.

În Capitală, manifestările dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații vor începe la ora 11:00, la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, amplasat în Parcul Tineretului. Ceremonii similare sunt organizate și în garnizoanele în care există unități militare care au executat misiuni în teatrele de operații.

Semnificația datei de 11 noiembrie

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alegerea datei de 11 noiembrie are o puternică încărcătură istorică. La această dată, în 1918, la ora 11:00, a intrat în vigoare armistițiul dintre Puterile Antantei și Germania, care a pus capăt luptelor de pe frontul de vest al Primului Război Mondial.

Pentru România, momentul are și o legătură cu contextul istoric care a făcut posibilă realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

O altă semnificație aparte pentru Armata României este legată de data de 11 noiembrie 2003, când sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogarași a căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan, fiind primul militar român care și-a pierdut viața în această misiune.

Conform datelor comunicate de MApN, în perioada 1996-2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile desfășurate în teatrele de operații, iar peste 200 de militari au fost răniți.

Macul roșu, simbolul internațional al comemorării militarilor căzuți în războaie

În fiecare an, la 11 noiembrie, milioane de oameni din Regatul Unit, Canada, Franța, Belgia, Australia și Noua Zeelandă poartă un mac roșu în memoria celor care și-au pierdut viața în conflicte armate.

Simbolul își are originile în peisajul devastat al Primului Război Mondial.

În nordul Franței și în regiunea Flandra din Belgia, unde s-au desfășurat unele dintre cele mai sângeroase confruntări, macii roșii au început să crească în număr mare pe terenurile afectate de bombardamente.

Semințele plantei, Papaver rhoeas, pot rămâne în sol perioade îndelungate și germinează atunci când pământul este deranjat. Distrugerile provocate de lupte au creat condiții favorabile apariției florilor, care au devenit o imagine puternică a vieții renăscute în mijlocul devastării.

Legătura dintre mac și memoria militarilor căzuți a fost consacrată de poemul „In Flanders Fields” („Pe-al Flandrei câmp”), scris în 1915 de medicul militar canadian John McCrae, care a servit în Primul Război Mondial.

Inspirat de moartea unui camarad și de imaginea macilor care creșteau printre crucile soldaților, McCrae a scris versurile care aveau să devină unele dintre cele mai cunoscute texte literare dedicate Marelui Război. Poemul a fost publicat în revista britanică Punch, în decembrie 1915.

Moina Michael și începutul tradiției macului roșu

Povestea transformării macului într-un simbol al comemorării este legată și de Moina Michael, o profesoară americană care a citit poemul lui McCrae în noiembrie 1918, cu puțin timp înainte de armistițiu.

Impresionată de versurile poetului canadian, ea a decis să poarte permanent un mac roșu în memoria celor căzuți și a scris propriul poem, intitulat „We Shall Keep the Faith” („Ne vom păstra credința”).

Ulterior, Moina Michael a început să confecționeze și să comercializeze maci artificiali, pentru a strânge fonduri destinate sprijinirii veteranilor întorși de pe front.

În 1920, Legiunea Americană a adoptat macul drept simbol al comemorării, iar inițiativa s-a răspândit treptat și în alte state.

Un rol important în popularizarea tradiției în Europa și Canada l-a avut Anna Guérin, o franțuzoaică implicată în acțiuni de sprijinire a veteranilor.

În 1921, aceasta a contribuit la adoptarea macului de către organizațiile veteranilor din Canada și de către Legiunea Britanică.

În Regatul Unit, prima campanie națională de vânzare a macilor a fost organizată în noiembrie 1921, iar fondurile obținute au fost folosite pentru sprijinirea foștilor militari aflați în dificultate.

Astăzi, macul roșu rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri internaționale ale memoriei și recunoștinței față de cei care au murit în războaie.

11 noiembrie, comemorat diferit în Statele Unite

Deși data de 11 noiembrie este cunoscută în Statele Unite drept Veterans Day, americanii nu asociază în mod tradițional purtarea macului roșu cu această sărbătoare, care îi onorează pe toți veteranii, atât pe cei căzuți, cât și pe cei aflați în viață.

În schimb, macul este purtat mai ales de Memorial Day, sărbătorită în ultima zi de luni din luna mai, dedicată comemorării militarilor americani care au murit în timpul serviciului militar.

Prin ceremoniile organizate anual și prin simbolurile păstrate de la sfârșitul Primului Război Mondial, 11 noiembrie rămâne o zi dedicată memoriei, sacrificiului și recunoștinței față de militarii care și-au pus viața în slujba țării.

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