Ștefan Radu Oprea publică imagini din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării

Oprea a povestit că a efectuat nouă luni de armată, în regim de termen redus, alegând voluntar arma parașutiștilor, deși colegii săi de la Facultatea de Utilaj Petrolier din cadrul Institutului de Petrol și Gaze erau repartizați la alte arme.

„O alegere pe care nu am regretat-o niciodată pentru că mi-a permis să îmi îndeplinesc dorința de a sări cu parașuta”, a scris acesta.

El a postat și imagini din timpul stagiului militar.

În mesajul său, Oprea a descris armata ca pe o experiență de viață care l-a format și i-a lăsat atât amintiri plăcute, cât și momente mai puțin plăcute. El a amintit și de legăturile create între colegii din pluton și companie, sub comanda ofițerilor care îi conduceau la acea vreme.

Cum e Armata azi

Referindu-se la Armata României din prezent, oficialul a subliniat că aceasta este formată din militari profesioniști, care merită respectul societății.

„Dacă vom primi marți votul colegilor parlamentari, calitatea vieții militarilor, dotarea și siguranța lor vor fi printre prioritățile mele. Armata română trebuie să fie reprezentată cu cinste”, a transmis Ștefan Radu Oprea.