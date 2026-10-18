Prima pagină » Politic » Ștefan Radu Oprea publică imagini din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării

Ștefan Radu Oprea publică imagini din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării

Ștefan Radu Oprea, propus pentru funcția de ministru al Apărării, a postat pe Facebook, duminică, imagini din timpul stagiului militar la parașutiști, din 1988, la unitatea militară UM 01847 din Buzău. El spune ce priorități va avea ca ministru.
Ștefan Radu Oprea publică imagini din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării
Radu Stefan Oprea / Facebook
Laura Buciu
18 oct. 2026, 11:31, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oprea a povestit că a efectuat nouă luni de armată, în regim de termen redus, alegând voluntar arma parașutiștilor, deși colegii săi de la Facultatea de Utilaj Petrolier din cadrul Institutului de Petrol și Gaze erau repartizați la alte arme.

„O alegere pe care nu am regretat-o niciodată pentru că mi-a permis să îmi îndeplinesc dorința de a sări cu parașuta”, a scris acesta.

Radu Ștefan Oprea in Armata, la parasutisti

El a postat și imagini din timpul stagiului militar.

În mesajul său, Oprea a descris armata ca pe o experiență de viață care l-a format și i-a lăsat atât amintiri plăcute, cât și momente mai puțin plăcute. El a amintit și de legăturile create între colegii din pluton și companie, sub comanda ofițerilor care îi conduceau la acea vreme.

Cum e Armata azi

Referindu-se la Armata României din prezent, oficialul a subliniat că aceasta este formată din militari profesioniști, care merită respectul societății.

„Dacă vom primi marți votul colegilor parlamentari, calitatea vieții militarilor, dotarea și siguranța lor vor fi printre prioritățile mele. Armata română trebuie să fie reprezentată cu cinste”, a transmis Ștefan Radu Oprea.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
GSP.ro
Când vor începe lucrările la noul „Pasaj Basarab”, care va traversa calea ferată de la Petricani, dar și două intersecții extrem de blocate. Primarul Sectorului 2: „Este un proiect extrem de costisitor și de complex”
Gandul
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Cancan
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport
Invazia necontrolată a ambarcațiunilor pe lacurile de acumulare. Primar: „Sunt nebuni, vor să atingă cu mâna peretele barajului!”
Libertatea
Zodia care va avea parte de necazuri și încercări grele în octombrie. Cristina Demetrescu avertizează: urmează clipe grele pentru acest nativ
CSID
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor