Ministrul a avertizat, la postul Antena 3 CNN, asupra pericolelor tot mai mari din regiunea Mării Negre.

Radu Oprea: „Marea Neagră a devenit extrem de periculoasă”

Întrebat despre dezechilibrul dintre nordul și sudul flancului estic al NATO și despre relațiile cu administrația americană, ministrul Apărării a subliniat că situația de securitate din Marea Neagră reprezintă o preocupare majoră pentru aliați.

„Din păcate, eu nu spun deloc că este un lucru bun, Marea Neagră a devenit extrem de periculoasă. Era un articol în Wall Street Journal care spunea că au fost mai multe incidente în Marea Neagră ca în strâmtoarea Ormuz”, a afirmat Radu Oprea.

Ministrul a explicat că amenințările din regiune sunt discutate constant atât în cadrul NATO și al Uniunii Europene, cât și în relația cu Statele Unite.

Discuții cu un oficial american. Un raport urmează să ajungă la Pete Hegseth

Radu Oprea a vorbit și despre vizita în România a subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, care a avut întrevederi cu oficialii români pe tema securității regionale.

„Este unul dintre punctele despre care se vorbește aproape permanent, atât la NATO, cât și în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite ale Americii. În acest moment a fost subsecretarul de stat, domnul Colby. A stat două zile în România. Am avut discuții foarte bune cu el”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, oficialul american ar fi plecat din România cu o înțelegere mai bună a provocărilor de securitate din regiune.

„Cred că a plecat cu o viziune asupra României schimbată față de momentul în care a venit în România, înțelegând foarte clar nevoia de securitate de la Marea Neagră”, a continuat Oprea.

Ministrul speră la creșterea numărului de militari americani

Șeful Ministerului Apărării a precizat că raportul care urmează să fie transmis secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, nu fusese încă înaintat, dar este în pregătire.

„Încă nu a plecat acel raport pe care domnia sa trebuia să-l înainteze secretarului de stat Hegseth și mai apoi să-și urmeze cursul. Eu sper, din această perspectivă, ca postura americană, numărul de militari prezenți, să rămână unul semnificativ, chiar să crească față de prezența de astăzi”, a declarat Radu Oprea.