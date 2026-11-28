Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a transmis sâmbătă că le-a mulțumit militarilor spanioli pentru profesionalismul și implicarea demonstrate alături de Forțele Aeriene Române.

„A fost a patra participare a Spaniei la această misiune în România. Un exemplu concret al contribuției lor este intervenția din 16 august, când un F-18 spaniol a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc”, a scris ministrul pe contul său de Facebook.

De asemenea le-a „urat bun venit și succes militarilor turci, care vor executa misiuni cu aeronave F-16, alături de piloții români și sub comandă NATO. Este a doua participare a Turciei la această misiune în România”.

„Le-am mulțumit și militarilor români, care contribuie la securitatea aliată atât prin apărarea spațiului aerian național, cât și prin participarea la misiunile de Poliție Aeriană din statele baltice”, a adăugat Oprea.

La ceremonie au fost prezenți ambasadorii Spaniei, E.S. José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, și Turciei, E.S. Özgür Kıvanç Altan, „care au reafirmat importanța cooperării dintre țările noastre”.

„În actualul context de securitate, apărarea spațiului aerian presupune vigilență, reacție rapidă și cooperare aliată. România își îndeplinește responsabilitățile prin acțiuni concrete, alături de partenerii săi”, a conchis ministrul Apărării Naționale.