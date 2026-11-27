Ceremonia de predare-primire a avut loc la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, în prezența ministrului Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, și a ambasadorilor Spaniei și Turciei în România.

Detașamentul turc va executa misiuni cu aeronave F-16, alături de Forțele Aeriene Române, în cadrul dispozitivului aliat de supraveghere și protejare a spațiului aerian. Potrivit ambasadorului Turciei, Özgür Kıvanç Altan, cinci aeronave F-16 vor participa la misiune în următoarele patru luni. Dislocarea este prevăzută pentru perioada decembrie 2026-aprilie 2027.

La ceremonie au participat și ambasadorul Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, și ambasadorul Turciei, Özgür Kıvanç Altan.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, reprezentantul diplomatic al Spaniei a mulțumit autorităților române și personalului Bazei 86 Aeriene pentru sprijinul și ospitalitatea oferite militarilor spanioli pe durata misiunii, evidențiind cooperarea bilaterală și aliată.

La rândul său, ambasadorul Turciei a transmis un mesaj de încurajare militarilor care preiau responsabilitatea misiunii, subliniind solidaritatea din cadrul NATO și angajamentul țării sale de a coopera cu România și cu ceilalți aliați pentru securitatea regiunii Mării Negre.

Ministrul Apărării a mulțumit militarilor spanioli

În discursul susținut la ceremonie, Ștefan-Radu Oprea le-a mulțumit militarilor spanioli pentru profesionalismul și contribuția la securitatea României și la consolidarea apărării colective pe Flancul Estic al NATO.

„Un bun exemplu este intervenția din 16 august, când o aeronavă F-18 spaniolă a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României, misiune care a demonstrat capacitatea aliaților de a acționa coordonat și eficient pentru protejarea teritoriului și a populației. În numele Ministerului Apărării Naționale, vă mulțumesc pentru profesionalismul, vigilența și dedicarea demonstrate pe parcursul acestei misiuni”, a declarat ministrul.

Potrivit MApN, ținta aeriană a fost detectată în dimineața zilei de 16 august, la ora 04:44, după ce a intrat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Aeronava F-18 spaniolă, aflată într-o misiune de Poliție Aeriană de la Baza 57 „Mihail Kogălniceanu”, a primit autorizarea de intervenție și a doborât drona la ora 05:01.

Ministrul subliniază contribuția Turciei

Adresându-se militarilor turci, ministrul a apreciat contribuția acestei țări la apărarea spațiului aerian aliat.

„Mă bucur că veți continua această misiune importantă de apărare a spațiului aerian aliat, alături de militarii români. Participarea dumneavoastră la cea de-a doua rotație de poliție aeriană în România reconfirmă contribuția Turciei la asigurarea Flancului Estic și la apărarea colectivă a NATO”, a afirmat Ștefan-Radu Oprea.

Ministrul a subliniat și importanța cooperării dintre aeronavele de luptă, sistemele antiaeriene și antirachetă și capabilitățile de combatere a dronelor, cu obiectivul protejării populației și a teritoriului aliat.

Totodată, acesta a mulțumit militarilor români pentru activitatea desfășurată și a amintit că România contribuie la securitatea aliată.

„Avem nevoie de o acțiune coordonată a aeronavelor de luptă, a sistemelor antiaeriene și antirachetă și a capabilităților de combatere a dronelor. Cu un obiectiv foarte clar – protejarea populației și a teritoriului aliat. Securitatea membrilor NATO se sprijină pe contribuția tuturor. Iar România participă la acest efort atât prin apărarea propriului spațiu aerian, cât și prin angajarea militarilor săi în misiunile de poliție aeriană din statele baltice”, a spus el.

A doua misiune a Turciei în România

Detașamentul spaniol încheie rotația începută la 1 august 2026, când a preluat responsabilitatea misiunii de la detașamentele britanic și italian. Aceasta a reprezentat cea de-a patra participare a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole la misiunile de Poliție Aeriană din România, după cele din 2021, 2024 și februarie 2026.

Pe durata dislocării, militarii spanioli au executat misiuni de supraveghere și protejare a spațiului aerian, în cooperare cu Forțele Aeriene Române și structurile aliate de comandă.

Forțele Aeriene din Turcia revin în România după prima participare, desfășurată în perioada decembrie 2023-martie 2024, când detașamentul turc a fost format din patru aeronave F-16 și aproximativ 80 de militari.

Noii militari turci vor executa misiuni alături de Forțele Aeriene Române, sub comandă NATO, contribuind la protejarea spațiului aerian național și la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită au caracter defensiv și urmăresc menținerea integrității spațiului aerian al statelor membre NATO, prin supraveghere permanentă și asigurarea unei capacități de reacție rapide și coordonate.