Întrebat dacă a interacționat vreodată cu robotul ION, Bogdan Dumitru a recunoscut că nu l-a mai văzut de la prezentarea oficială și că nu știe nimic despre el.

Explicația lui ține de viteza cu care avansează tehnologia: „În această eră AI timpul extrem de comprimat, cu cel puțin unu-două ordine de mărime”. Cu alte cuvinte, cei câțiva ani trecuți de la lansarea lui ION sunt o eternitate în inteligența artificială.

„Cred că e într-un depozit undeva”

La întrebarea dacă a încercat să-l readucă în activitate, ministrul a răspuns: „Cred că e într-un depozit undeva, mă gândesc”. A promis totuși că va afla ce s-a întâmplat cu robotul: „O să mă interesez, chiar o să mă interesez de el. Însă nu cred că asta este direcția”.

Bogdan Dumitru spune că i-ar folosi mai degrabă tehnologia decât robotul: „Aș prefera ca inteligența care l-a propulsat atunci să stea în infrastructura statului român, pe GPU-urile respective, și să o folosim toți”.

Ce a fost robotul ION

ION a fost prezentat pe 1 martie 2023, la începutul unei ședințe de Guvern, de premierul de atunci, Nicolae Ciucă, drept primul consilier guvernamental bazat pe inteligență artificială. Rolul lui era să adune opiniile românilor de pe internet și să le transmită Executivului. Coordonatorul echipei a recunoscut ulterior că dialogul dintre premier și robot fusese regizat.

După ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea Guvernului, ION n-a mai fost văzut la Palatul Victoria. Purtătorul de cuvânt de atunci al Executivului declara că este de o săptămână în clădire și încă nu s-a întâlnit cu robotul.