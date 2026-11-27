„RO Wallet-ul pentru mine, ca cetățean, va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și acolo pot interacționa cu ea în diverse feluri. Preponderent o să selectez actul pe care vreau să-l arăt. Dar este evident că este un pic mai mult, este un ecosistem”, a explicat ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, instituțiile statului vor putea încărca în platformă documentele pe care în prezent le eliberează în format fizic, acestea urmând să fie disponibile în format electronic.

Bogdan Dumitru a avertizat însă că utilizatorii nu trebuie să se aștepte ca toate documentele să fie disponibile încă de la lansare.

„În ianuarie, la lansare, nu o să fie foarte multe documente în RO Wallet. Ar fi foarte bine ca până atunci să mai fie și altele, dar ce este sigur acum o să fie datele din buletin”, a afirmat oficialul.

Ulterior, aplicația ar urma să fie extinsă cu alte documente și servicii. De asemenea, ministrul a menționat posibilitatea efectuării unor plăți prin intermediul portofelului digital.

„Cu timpul o să mai apară permisul, cu siguranță alte lucruri din ecosistemul care ține de auto, mă refer probabil la asigurările auto, se vor putea face plăți”, a declarat Bogdan Dumitru.

RO Wallet este gândit ca un ecosistem digital în care documentele furnizate de instituțiile publice să poată fi accesate de cetățeni direct de pe telefonul mobil.