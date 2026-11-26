Ministrul delegat Bogdan Dumitru a pledat pentru utilizarea inteligenței artificiale în modernizarea administrației publice și reducerea birocrației, în cadrul unei conferințe dedicate digitalizării, organizate miercuri de Grupul Băncii Mondiale.

Oficialul a afirmat că inteligența artificială poate fi folosită pentru a conecta sistemele informatice existente ale instituțiilor, chiar dacă acestea nu au fost proiectate inițial să comunice între ele.

„Digitalizarea reală înseamnă timp câștigat pentru oameni, nu doar tehnologie pe hârtie. În prezent, cetățenii încă sunt nevoiți să poarte documente fizice între instituții, în loc ca datele să circule electronic între bazele de date ale statului. Fără a aștepta o integrare completă și simultană a tuturor platformelor, putem folosi inteligența artificială în mod pragmatic pe infrastructura existentă, conectând sisteme care nu au fost gândite inițial să comunice între ele”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a subliniat și importanța securității cibernetice și a suveranității datelor în procesul de digitalizare a administrației. În acest sens, a arătat că statul trebuie să își dezvolte propriile capabilități tehnologice, prin valorificarea cloud-ului guvernamental și a sistemelor de inteligență artificială proprii, într-un mediu controlat și sigur.

Totodată, Bogdan Dumitru a atras atenția asupra necesității unei gestionări stricte a fondurilor și proiectelor publice, pentru a evita finanțarea unor sisteme care dublează soluții deja existente.

„Avem nevoie de disciplina de a spune nu proiectelor care dublează ceea ce există deja și da soluțiilor care ajung cu adevărat la milioane de oameni”, a transmis ministrul.

La conferința organizată de Grupul Băncii Mondiale au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai sectorului IT&C.