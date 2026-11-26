Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European, că principalul subiect de pe agenda întâlnirii este viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Șeful statului a fost întrebat și dacă România susține propunerea Poloniei ca NATO să poată doborî drone și rachete deasupra Ucrainei, atunci când traiectoria acestora indică faptul că se îndreaptă spre un stat membru al Alianței.

Potrivit acestuia, securitatea din zona Mării Negre nu este subiectul principal al reuniunii de joi, însă tema ar putea apărea în discuțiile informale cu ceilalți lideri europeni.

Președintele a amintit și că securitatea la Marea Neagră a fost discutată în cadrul NATO, după o întâlnire pe care a avut-o cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

„Este un Consiliu excepțional cu o singură temă și, în fine, mai sunt tangențial discuția cu Parlamentul European, prezentarea lucrurilor importante din Parlamentul European și o discuție pe Banca Centrală Europeană, dar este un singur subiect mare pentru acest Consiliu, bugetul european pe 2028-2034. Evident, în discuții informale cu liderii o să vină subiectul securitate Marea Neagră și, după cum știți, în urma discuției pe care am avut-o cu Secretarul General, a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securității la Marea Neagră și subiectul tot apare acolo în discuțiile cu aliații în cadrul NATO”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă România este de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să doboare drone sau rachete deasupra Ucrainei, în cazul în care acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat membru al Alianței, președintele a spus că o astfel de intervenție ar însemna o cobeligeranță.

„În momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranță. Dacă s-a schimbat ceva o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a afirmat șeful statului.

Polonia cere NATO să analizeze doborârea rachetelor rusești deasupra Ucrainei

Polonia le-a cerut aliaților să discute posibilitatea de a doborî rachetele rusești deasupra Ucrainei, dacă acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat NATO. Solicitarea vine după ce, săptămâna trecută, trei rachete rusești au căzut în Polonia, potrivit Bloomberg.

Surse citate de agenție spun că Varșovia a ridicat această propunere luni, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre NATO, organizată la Bruxelles.

Discuția a fost una preliminară, nu s-a luat nicio decizie și nu au fost analizate detaliile legate de resursele necesare pentru o eventuală intervenție a Alianței.

Potrivit acelorași surse, o astfel de măsură ar presupune, cel mai probabil, ca Ucraina să transmită avertizări și să permită NATO accesul la spațiul său aerian.

Ar fi nevoie, de asemenea, de acordul tuturor aliaților, care nu există în prezent, dar și de coordonarea comandantului suprem al forțelor NATO din Europa.