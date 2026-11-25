Duma de Stat a aprobat bugetul de apărare al Rusiei pentru următorii trei ani. Conform datelor furnizate de Nexta, în 2027 se va cheltui suma de 17,1 trilioane de ruble pentru apărare, adică o treime din bugetul federal. Alocarea este de 2,5 ori mai mare decât suma pentru sprijin social și de aproape 10 ori mai mult decât pentru sănătate sau educație.

Dacă în calcul se adaugă și cheltuielile pentru forțele de ordine, suma totală depășește 21 de trilioane de ruble, adică aproape 44% din toate cheltuielile guvernamentale.

Buget uriaș pentru apărare, dar cu deficit

În același timp, bugetul Rusiei pentru toți cei trei ani este deficitar. Doar în anul următor, autoritățile plănuiesc să utilizeze cu 5,4 trilioane de ruble mai mult decât estimează că vor câștiga.

Experții străini cred că votul din Parlamentul rus arată intențiile Kremlinului. Practic, rușii se pregătesc pentru un război îndelungat cu o finanțare substanțială în următorii trei ani.