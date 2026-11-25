UPDATE 10:55 Și Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost sancționați: Au fost retrași din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României

Într-un comunicat de presă emis miercuri, PNL anunță că senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost exluse din grupul senatorial al partidului. În același timp, senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost și ei sancționați, prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisii.

„Sancțiunile au fost emise în urma unor situații repetate în care senatorii menționați au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor și deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat. În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privința lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancțiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situației lor peste două săptămâni (…) Atunci când voturile contrare deciziilor majorității devin repetate, sistematice, funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar sunt afectate. Apartenența la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci și responsabilități.”, a transmis PNL.

Cei patru senatori rămân membri ai PNL, iar sancțiunile primite de aceștia nu afectează mandatul de senator și nici libertatea de exercitare a acestuia.

Știrea inițială: Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, excluse din grupul senatorilor PNL

Senatoarea Nicoleta Pauliuc și fosta ministră a Educației, Monica Anisie, au fost excluse, miercuri, din grupul senatorilor PNL. Informația a fost confirmată de Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, pentru MEDIAFAX.

Decizia a fost luată în unanimitate, a mai spus el.

Săptămâna trecută, Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL) a votat o propunere de demitere a Nicoletei Pauliuc din funcția de președintă a structurii. Senatoarea a anunțat că nu recunoaște votul și că va acționa în instanță împotriva partidului.

„Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale”, a transmis Pauliuc într-o postare pe Facebook, după ședința femeilor liberale.

Marți seara, invitată la emisiunea „Subiectul Zilei” de la Gândul, moderată de Răzvan Dumitrescu, Nicoleta Pauliuc a afirmat că în cadrul grupului parlamentar ar urma să aibă loc miercuri o ședință de urgență, în contextul discuțiilor privind o posibilă excludere a sa.

„Cred că mâine e o ședință de urgență la ora 9 la grup și cred că atunci se va întâmpla o discuție. Vom vedea mâine ce se întâmplă. Cu toate că în statutul Partidului Național Liberal nu există o astfel de sancțiune pentru parlamentari care nu respectă deciziile politice”, a spus senatoarea.

În aceeași intervenție, ea a reclamat dificultăți în obținerea informațiilor despre activitatea conducerii PNL, deși ocupă funcția de prim-vicepreședinte.