Administrația Trump a abandonat planurile de a folosi acorduri comerciale cu Rusia ca un stimulent pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță Financial Times.
Moscova și-a pierdut interesul față de investițiile propuse de SUA în sectoarele energetic, aviație și producția de titan din Rusia. În schimb, rușii insistă acum pe concesii teritoriale și alte avantaje pe care le-ar putea obține din Ucraina, mai susține publicația menționată.
Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, i-au informat pe oficialii europeni că înțelegerile comerciale nu mai reprezintă un element central în eforturile de pace ale Washingtonului.