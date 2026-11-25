Forțele ucrainene au lovit două rafinării de petrol, provocând incendii la aceste obiective în cadrul unui atac de amploare desfășurat noaptea, au raportat canale de monitorizare citate de Kyiv Independent.

Rafinăria de de la Sizran a fost lovită de drone. Un incendiu a izbucnit în vecinătatea instalației, potrivit canalului ucrainean Exilenova Plus. Și rafinăria de petrol de la Kuibîșev a fost vizată de atacul ucrainean de amploare.

Martorii oculari au distribuit imagini video cu sistemele de apărare antiaeriană în acțiune și cu sirenele de alertă aeriană. Ulterior, locuitorii din zonă au distribuit imagini cu un incendiu puternic care, potrivit relatărilor, a cuprins rafinăria de la Kuibîșev.

Cele două rafinării, ambele situate în regiunea Samara din Rusia, se află la o distanță de aproximativ 100 de kilometri una de cealaltă și la circa 800 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia.

Dronele și rachetele ucrainene lovesc frecvent ținte din Rusia

Ucraina lovește frecvent ținte militare aflate adânc pe teritoriul Rusiei și în teritoriile ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 20 noiembrie, armata ucraineană a lansat un atac asupra unei uzine chimice din regiunea Smolensk. Pe 17 noiembrie, o secțiune a Podului Crimeii, care leagă peninsula de Rusia, s-a prăbușit în urma unui atac cu rachete ucrainene de tip „Flamingo”.