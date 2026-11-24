Declarația vine după ce liderul de la Kremlin a amenințat cu represalii în urma intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia.

„Dacă lui Putin nu îi plac atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor sale de petrol, poate ordona încheierea războiului. Dacă nu vrea să-i fie lovite navele militare, poate ordona încheierea războiului”, a scris șeful diplomației ucrainene, marți seară, pe platforma X.

Acesta a făcut referire și la pierderile suferite de armata rusă pe front, afirmând că 432.000 de militari ruși au fost scoși din luptă în acest an, fără ca Rusia să se apropie de obiectivele invaziei.

„Este evident că nu îi pasă de ei. Să înceteze să se mai plângă. Să pună capăt războiului”, a adăugat Sybiha.

Putin amenință cu represalii după atacurile asupra rafinăriilor

Declarația ministrului ucrainean vine după ce Vladimir Putin a acuzat Kievul că a continuat atacurile asupra instalațiilor de rafinare a petrolului din Rusia, în pofida solicitării președintelui american Donald Trump de a evita astfel de operațiuni.

În cadrul unei reuniuni desfășurate marți la Kremlin cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai industriei petroliere, liderul rus a afirmat că Ucraina ignoră apelurile Washingtonului și a avertizat că Moscova va răspunde.

„În acest sens, vreau să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”, a declarat Putin.

Liderul rus a cerut, de asemenea, consolidarea măsurilor de securitate pentru infrastructura energetică.

Potrivit unor estimări ale unor surse din industria petrolieră, citate de Reuters, atacurile cu drone ucrainene au redus cu aproximativ 45% volumul cumulat de țiței procesat de rafinăriile rusești de la sfârșitul lunii octombrie.

Mai multe regiuni din Rusia au introdus restricții privind vânzarea de benzină și motorină, în urma atacurilor repetate asupra instalațiilor energetice. Putin a recunoscut că situația de pe piața internă a carburanților rămâne dificilă, deși prețurile benzinei s-au stabilizat după creșterile din octombrie.

Ucraina a lovit și două nave rusești în apropierea Libiei

În mesajul său, Sybiha a făcut referire și la atacurile asupra navelor militare rusești, în contextul unei operațiuni ucrainene desfășurate în apropierea orașului libian Benghazi.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a folosit drone maritime pentru a lovi două nave rusești în portul din estul Libiei, pe 22 noiembrie. Una dintre acestea era corveta militară Merkury, care a fost distrusă și s-a scufundat, iar o navă comercială de transport de mărfuri a fost, de asemenea, lovită.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a afirmat că în operațiune au fost utilizate șapte drone maritime de producție ucraineană. Kievul susține că nava comercială era folosită de Rusia pentru transportul de armament.

Atacul a provocat reacții diplomatice. Ministerul de Externe al guvernului libian recunoscut de ONU, cu sediul la Tripoli, a condamnat operațiunea și a cerut explicații Kievului, criticând desfășurarea unor acțiuni militare străine în apele teritoriale ale Libiei.

Ucraina a susținut că atacul asupra navelor rusești reprezintă un act legitim de autoapărare.

Atacurile asupra infrastructurii energetice, intensificate din nou

Atacurile ucrainene asupra obiectivelor energetice rusești s-au redus după ce Donald Trump a anunțat, la jumătatea lunii octombrie, un armistițiu energetic, însă operațiunile au fost reluate cu intensitate spre sfârșitul lunii.

Kievul a transmis că va opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești numai dacă Moscova va proceda în același fel.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au vizat mai multe rafinării și instalații de transport al petrolului, într-o strategie prin care Ucraina încearcă să afecteze capacitatea Rusiei de a produce și exporta combustibili, precum și resursele financiare folosite pentru susținerea războiului.