Plecarea lui Chris Raia a fost relatată inițial de The Washington Post, informația fiind preluată de publicația britanică The Independent.

Raia, un oficial de carieră cu peste două decenii de experiență în FBI, este considerat de sursele citate drept o prezență care a contribuit la stabilitatea instituției într-o perioadă marcată de schimbări și controverse.

Acesta coordonează activitatea operațională de zi cu zi a agenției, iar retragerea sa ar lăsa vacantă o poziție importantă în conducerea FBI.

Dacă plecarea se confirmă, Raia va deveni al treilea oficial care părăsește o funcție de adjunct al directorului în perioada conducerii lui Kash Patel.

Plecări succesive din conducerea agenției federale

Chris Raia a fost numit în funcție după retragerea lui Dan Bongino, fost realizator de podcasturi apropiat mișcării MAGA, care a părăsit FBI în decembrie 2025.

Presa americană a relatat că plecarea lui Bongino a survenit pe fondul unor neînțelegeri cu fostul procuror general Pam Bondi privind gestionarea documentelor din dosarul Jeffrey Epstein.

Un alt adjunct, Andrew Bailey, fost procuror general al statului Missouri, a demisionat în septembrie 2026. Postul acestuia nu fusese ocupat până la momentul relatării.

Spre deosebire de Bongino și Bailey, care nu aveau experiență anterioară în FBI la momentul numirii, Chris Raia și-a construit cariera în interiorul instituției.

Kash Patel, vizat de controverse și un proces de 250 de milioane de dolari

Posibila retragere a lui Raia intervine într-o perioadă dificilă pentru directorul FBI, Kash Patel.

De la preluarea conducerii instituției, acesta a fost criticat pentru concedierea mai multor angajați, inclusiv a cel puțin zece persoane care participaseră la ancheta privind documentele clasificate păstrate la proprietatea Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump.

Patel a susținut că respectivii agenți ar fi folosit instituția în scopuri politice. Foștii angajați au respins acuzațiile și au deschis un proces împotriva sa în octombrie.

Directorul FBI a fost vizat și de relatări privind presupusul consum excesiv de alcool și utilizarea aeronavelor guvernamentale în scopuri personale.

Patel neagă acuzațiile referitoare la consumul de alcool și a intentat publicației The Atlantic un proces pentru defăimare, solicitând despăgubiri de 250 de milioane de dolari. Publicația și-a apărat investigația.

Chris Raia, un veteran al anchetelor antiteroriste

Chris Raia s-a alăturat FBI în 2003, după ce a activat în Garda de Coastă a Statelor Unite.

De-a lungul carierei, a lucrat în anchete privind infracțiuni violente, trafic de droguri și grupări infracționale, ocupând ulterior funcții importante în domeniul combaterii terorismului și securității naționale.

El a participat la coordonarea răspunsului autorităților după atacul mortal cu un camion produs la New Orleans, la 1 ianuarie 2025.

În aprilie 2026, a fost desemnat să conducă biroul FBI din New York, după ce ocupase o funcție de conducere în structura antiteroristă a agenției.

Săptămâna trecută, Raia l-a înlocuit pe Kash Patel la audierea anuală privind amenințările globale, organizată de Comisia pentru Securitate Internă din Camera Reprezentanților.

Președintele republican al comisiei, Andrew Garbarino, s-a declarat dezamăgit de absența directorului FBI, despre care membrii comisiei au afirmat că a refuzat să participe.