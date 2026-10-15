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Trump, în centrul unui nou scandal. Foști agenți FBI susțin că au fost concediați din motive politice

Nouă foști angajați FBI, concediați după ce au participat la ancheta privind documentele clasificate păstrate de Donald Trump la reședința sa din Florida, au deschis un proces pentru a-și recupera locurile de muncă. Aceștia susțin că au fost victimele unei „răzbunări politice”.
Trump, în centrul unui nou scandal. Foști agenți FBI susțin că au fost concediați din motive politice
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
16 oct. 2026, 00:36, Știri externe
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Nouă foști agenți, analiști și specialiști operaționali ai FBI au intentat un proces prin care solicită reangajarea, susținând că au fost concediați ilegal din cauza implicării în ancheta privind documentele clasificate deținute de Donald Trump la Mar-a-Lago, relatează The Independent.

Procesul, depus la o instanță federală din Washington, vizează concedierile din februarie 2026, efectuate sub conducerea directorului FBI, Kash Patel.

Agenții susțin că au fost concediați fără anchete disciplinare

Kash Patel a declarat în fața Congresului că angajații concediați ar fi folosit FBI în scopuri politice și că măsurile au fost luate în urma unor investigații interne.

Reclamanții contestă însă aceste afirmații și susțin că au fost concediați fără investigații, notificări sau audieri.

Cei nouă au acumulat împreună peste un secol de activitate în FBI, participând inclusiv la intervențiile după atentatul de la maratonul din Boston, la recuperarea unor ostatici și la investigarea tentativei de asasinare a lui Trump din 2024.

„Drept răsplată pentru activitatea lor, au fost concediați pentru că și-au făcut meseria, așa cum au făcut-o întotdeauna, urmând faptele și legea, fără prejudecăți sau favoritisme. Pentru această administrație, aceasta este o ofensă. Pentru noi, ceilalți, este un act de eroism”, au transmis avocații reclamanților.

Aceștia susțin că disponibilizările reprezintă și „o pierdere incomensurabilă” pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Ancheta privind documentele secrete de la Mar-a-Lago

Investigația FBI a vizat documentele clasificate pe care Donald Trump le-ar fi păstrat necorespunzător la reședința sa din Florida, după plecarea de la Casa Albă.

Potrivit anchetatorilor, Trump ar fi prezentat unele documente unor persoane neautorizate și ar fi împiedicat eforturile FBI de recuperare a acestora.

În 2022, agenții au percheziționat proprietatea Mar-a-Lago și au recuperat documente clasificate. Ulterior, Trump a fost inculpat pentru zeci de infracțiuni grave.

Președintele american a negat acuzațiile, iar dosarul a fost respins în 2024 de judecătoarea Aileen Cannon, care a decis că procurorul special Jack Smith fusese numit ilegal.

Foștii angajați FBI acuză o campanie de represalii politice

Potrivit procesului, cei nouă angajați nu s-au oferit voluntari pentru anchetarea lui Trump, ci au fost repartizați în echipele de contrainformații și contraspionaj.

Aceștia susțin că au fost concediați pe baza unor presupuneri nefondate privind convingerile lor politice și loialitatea față de președinte.

„Prin calificarea activității reclamanților în ancheta Plasmic Echo drept «instrumentalizată politic», pârâții au presupus în mod greșit că ar cunoaște convingerile politice personale ale reclamanților și au luat măsuri ilegale pe baza acestei presupuneri”, se arată în documentele judiciare.

Plasmic Echo era numele de cod al investigației privind documentele clasificate.

Mai mulți dintre angajații concediați au participat la percheziția de la Mar-a-Lago, iar unul a semnat declarația prezentată judecătorului pentru autorizarea acesteia.

Avocații susțin că disponibilizările reprezintă punctul culminant al unei campanii de represalii intensificate după revenirea lui Trump la Casa Albă, în 2025.

Înainte de a deveni directorul FBI, Kash Patel calificase percheziția de la Mar-a-Lago drept „ilegală” și îi numise pe agenții implicați „gangsteri corupți din guvern”.

Concedierile ar fi avut scopul de a distrage atenția de la un scandal

Procesul sugerează că disponibilizările din februarie 2026 ar fi putut reprezenta și o încercare de a distrage atenția de la criticile primite de Kash Patel după participarea sa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano.

Directorul FBI fusese văzut consumând bere și petrecând alături de echipa masculină de hochei a Statelor Unite, după câștigarea medaliei de aur.

„Reclamanții au fost concediați ilegal, fără nicio cauză sau justificare legitimă, doar pentru a satisface vendeta personală a președintelui”, se arată în proces.

Cei nouă foști angajați solicită reintegrarea în FBI, plata retroactivă a salariilor și o hotărâre judecătorească prin care concedierile să fie declarate ilegale.

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