NCIC este folosită de autoritățile din toată țara pentru schimbul de informații despre mandate și verificări de antecedente.

Intruziunea, atribuită unor hackeri, este a doua de acest fel în ultimele luni. Incidentul a fost descoperit în ultimele zile.

FBI nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea publicației citate.

Atacul vine într-un moment extrem de delicat

Descoperirea vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să calmeze îngrijorarea publică privind securitatea cibernetică, după o serie de întreruperi de mare amploare care au afectat bănci, Agenția Națională de Securitate (NSA) și sistemul de control al traficului aerian al Administrației Federale a Aviației (FAA).

Joi, după ce oficialii biroului au aflat de incident, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la Fox News pentru a vorbi despre activitatea instituției în domeniul securității cibernetice.

„Suntem cu un pas înainte”

El a amintit de Operation Winter Shield, o acțiune încheiată cu luni în urmă, menită să determine companiile să-și actualizeze sistemele pentru a împiedica accesul hackerilor la date sensibile. Patel a vorbit despre operațiune ca despre una aflată în desfășurare și a lăudat administrația pentru modernizarea sistemelor-cheie care protejează infrastructura critică a țării.

„Alte administrații puteau face aceste actualizări, dar nu au făcut-o. Suntem cu un pas înainte și recuperăm timpul pierdut”, a spus Patel.

Atacuri anterioare

În septembrie, grupul ShinyHunters a vizat datele personale sensibile ale angajaților, stocate pe un site de recrutare al FBI.

Un cercetător canadian în securitate cibernetică, care este și autor, a fost arestat și este acuzat în legătură cu această breșă.

După atac, unii angajați FBI au spus că nu au fost informați dacă au fost afectați de furtul de date și au considerat insuficiente resursele de securitate oferite victimelor, a relatat anterior CNN.

În 2023, hackeri au pătruns într-un sistem folosit de biroul FBI din New York în anchete privind exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv într-un sistem care stoca imagini legate de ancheta Epstein, potrivit aceleiași surse.