Anchetatorii nu au oferit detalii despre incidentele care ar fi fost planificate sau despre natura exactă a amenințărilor. Poliția a precizat însă că presupusele acte de violență aveau legătură cu informațiile personale sustrase în urma unui incident de securitate informatică în care a fost implicată Revolut.

Autoritățile au colaborat cu reprezentanții companiei pentru a proteja persoanele vizate de scurgerea de date. Polițiștii au adoptat măsuri preventive de siguranță pentru clienții afectați, în timp ce banca a implementat măsuri suplimentare de securitate online.

Scurgere de date la Revolut: sute de clienți, vizați de hackeri

Incidentul a fost provocat după ce Revolut a transmis, din greșeală, date personale ale unor clienți către hackeri care obținuseră controlul asupra adresei de e-mail a unei agenții guvernamentale din Italia.

Potrivit informațiilor făcute publice de companie, sute de clienți au fost afectați de această breșă de securitate. Incidentul a fost dezvăluit pentru prima dată în luna septembrie.

Datele personale ajunse la hackeri au generat riscuri suplimentare pentru clienții vizați, iar autoritățile olandeze au intervenit pentru a preveni eventuale incidente violente.

Poliția nu a precizat dacă informațiile sustrase au fost folosite pentru identificarea sau localizarea anumitor clienți și nici dacă suspecții arestați au avut acces direct la datele respective.

Anchete la Haga și Amsterdam după amenințările legate de datele Revolut

Poliția din Haga și cea din Amsterdam au deschis anchete în colaborare cu procurorii pentru a stabili circumstanțele incidentelor și eventualele responsabilități penale.

Autoritățile au confirmat arestarea unor suspecți, printre care se află cetățeni belgieni și francezi, fără să ofere detalii suplimentare despre identitatea acestora sau despre rolul pe care l-ar fi avut în presupusele planuri de violență.

Reprezentanții Revolut au colaborat cu poliția pentru protejarea clienților afectați și au adoptat măsuri suplimentare pentru securizarea conturilor și a informațiilor online.

Compania britanică nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind anunțul autorităților olandeze.

Revolut pregătește o posibilă listare la bursă

Incidentul de securitate apare într-o perioadă importantă pentru Revolut, compania fintech britanică pregătindu-se pentru o posibilă listare la bursă.

O eventuală ofertă publică inițială (IPO) ar reprezenta un pas important în dezvoltarea companiei, însă scurgerea de date și riscurile de securitate asociate reprezintă provocări suplimentare pentru instituția financiară.

Deocamdată, autoritățile olandeze continuă investigațiile pentru a clarifica legătura dintre datele furate de hackeri și presupusele acte de violență care urmau să aibă loc la Haga și Amsterdam.