Piața de Creștere, destinată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și companiilor cu potențial de dezvoltare, pentru IMM-uri a fost lansată vineri, într-un cadru festiv, cu primele 23 de companii, un număr foarte mulțumitor atât pentru operatorul bursier, cât și pentru emitenți, după cum a declarat directorul general al BVB, Remus Vulpescu, cu ocazia evenimentului.

„Piața de capital este mai deschisă decât oricând către întreprinderile mici și mijlocii și către antreprenorii români”

„Bursa de Valori București, astăzi, de ziua ei, pentru că în 20 noiembrie 1995 se redeschidea bursa, deci facem 31 de ani de la redeschidere, are ocazia, lansând piața de creștere, intră într-o nouă etapă, în care piața de capital este mai deschisă decât oricând către întreprinderile mici și mijlocii și către antreprenorii români care se pot dezvolta, pentru că s-au maturizat, pentru că s-au obișnuit cu legislația europeană, pentru că au văzut poveștile de succes ale altor antreprenori care au avut îndrăzneala de a venit mai devreme pe piața de capital”, a declarat Remus Vulpescu.

Directorul general al BVB a subliniat „dezvoltarea fulminantă” din ultimii ani a pieței de capital.

„Dacă astăzi lansăm o piață de creștere cu 23 de companii, un număr foarte, foarte mulțumitor atât pentru bursă, cât și pentru ei înșiși (emitenți, n.r.), pentru că întotdeauna piața de capital e mai benefică pentru emitenți când ei sunt mai mulți, în 1995 începeam piața cu nouă emitenți. Cifrele, le știți cu toții, au crescut, suntem într-o dezvoltare fulminantă, cel puțin în ultimii ani, Bursa a bătut propriile recorduri și a întrecut multe piețe de capital din Europa din punct de vedere al dezvoltării, al creșterii, randamentelor, indicilor, emitenților. „Însă ceea ce este important este să asigurăm baza de continuare a acestei dezvoltări, dezvoltând structural piața de capital”, a afirmat Remus Vulpescu.

Potrivit directorului general al BVB, Piața de Creștere va permite companiilor să se maturizeze înainte de a accesa piața principală.

„Este o toamnă în care numărăm mai mulți boboci, este o toamnă în care ne-am propus și suntem hotărâți să livrăm proiecte multianuale demarate încă de la începerea, sau dinainte de începerea perioadei acoperite de Strategia Națională a Pieței de Capital, aprobată la nivel de administrație publică centrală, cu hotărâre de guvern – și credem că avem toate bazele să facem acest lucru. Scopul nostru este o dezvoltare în direcții clare, este o dezvoltare durabilă, care să adauge noi și noi jaloane importante pentru investitorii români și internaționali și, în acest mod, companiile românești, având acces la capital, să-și poată planifica și să-și poată executa propriile strategii de dezvoltare”, a explicat directorul general al BVB.

Referindu-se la rolul Pieței de Creștere, Vulpescu a precizat că aceasta permite companiilor să se maturizeze înainte de a accesa piața principală.

„O piață de creștere este o piață care are anumite caracteristici. La nivel european, piețele de creștere sunt acele piețe în care companiile se maturizează înainte de a trece în piețele principale. Sunt piețe care oferă pentru emitenții lor condiții mai ușoare de acces în piața principală și sunt piețe foarte, foarte dinamice și populate cu investitorii – retail și instituționali – care caută potențialul de creare de valoare în viitorul acestor emitenți. Așa ne așteptăm să se întâmple și la noi și, pentru acest motiv, ne-am preocupat ca emitenții noștri din Piața de Creștere să aibă încă de astăzi, în continuare, pentru că ei vin din piața Aero, un indice”, a detaliat Remus Vulpescu.

Companii-țintă și beneficii

Piața de Creștere (PC) include în prezent 23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni sunt, de asemenea, încadrate în Piața de Creștere, potrivit informațiilor rezumate de BVB.

„Piața de Creștere se adresează:

Companiilor cu potențial și planuri de dezvoltare/extindere, care urmăresc atragerea de capital prin emiterea de noi acțiuni și sunt pregătite să dezvolte o relație de încredere, transparență și constanța cu investitorii.

Companiilor care doresc să atragă finanțare prin emiterea de obligațiuni, pentru investiții, refinanțare sau diversificarea surselor de capital.

Emitenților deja prezenți pe Piață de Baza – piață AeRO, care îndeplinesc condițiile pentru promovarea pe Piață de creștere.

Accesul la Piața de Creștere nu presupune listarea prealabilă pe piața AeRO. Condițiile de admitere diferă în funcție de instrumentul financiar.

Care sunt beneficiile listării pe Piață de Creștere?

Admiterea pe Piața de Creștere facilitează accesul la finanțare, vizibilitatea companiei față de clienți și consolidarea relației cu investitorii. Beneficiile concrete depind de profilul companiei, de strategia să și de condițiile pieței:

Vizibilitate și poziționare

Prezența pe Piața de Creștere amplifică vizibilitatea companiei în rândul clienților și investitorilor interesați de companii în dezvoltare. O comunicare consecvență și transparență facilitează înțelegerea modelului de business al companiei și construiește o relație de încredere cu investitorii.

Oportunități de finanțare

Emisiunea de acțiuni permite atragerea de capital propriu, iar obligațiunile pot oferi acces la capital împrumutat. Cele două forme pot fi utilizate în etape diferite, în funcție de nevoile companiei.

Guvernanță și încredere

Aplicarea Principiilor de Guvernanță Corporativă pentru SMT, organizarea funcției de relații cu investitorii și disciplină de raportare cresc credibilitatea și reputația companiei.

Transparență și predictibilitate

Raportările financiare și comunicarea evenimentelor sunt pilonii transparenței pe piață de capital, pe baza cărora se construiește încrederea investitorilor. Asumarea acestui cadru presupune existența unor procese interne clare, responsabilități definite și respectarea obligațiilor de raportare.

Relație mai bună cu investitorii

Raportările și comunicarea periodică oferă investitorilor informațiile pentru evaluarea performanței, riscurilor și strategiei emitentului.

Dezvoltare și continuitate

Prezența pe piață creează un istoric public valoros și util pentru obținerea unor finanțări viitoare, cât și pentru evaluarea companiei de către investitori.

Recunoașterea cadrului european

Piață de Creștere este construită în concordanță cu arhitectură europeană a piețelor de creștere pentru IMM, ceea ce oferă o identitate reglementara distinctă.

Admiterea la tranzacționare nu garantează atragerea finanțării, aprecierea instrumentelor financiare, lichiditatea sau interesul anumitor categorii de investitori”, potrivit datelor BVB.