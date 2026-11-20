Juan Carlos Navarro, ministrul Mediului din Panama, a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa industriei petroliere, după ce noua versiune a documentului COP31 a eliminat orice referire explicită la renunțarea treptată la petrol, gaze și cărbune, transmite Euronews. „Lumea este ținută ostatică de mafia petrolului”, a declarat Navarro, criticând dependența statelor de combustibilii fosili. Oficialul a comparat situația cu cea a unor victime care ajung să se atașeze de propriii răpitori. „Ne iubim răpitorii. Nu putem trăi fără ei”, a afirmat ministrul, susținând că industria petrolieră a convins societatea să accepte consecințele activității sale.

Panama amenință să blocheze acordul COP31

Guvernul panamez a transmis organizatorilor summitului că nu va accepta un document final lipsit de măsuri concrete pentru limitarea producției de petrol. Într-o scrisoare oficială, Navarro a avertizat că țara sa va formula o obiecție la adoptarea unui acord care nu respectă principiile și cerințele delegației. Miza este considerabilă: deciziile COP31 trebuie adoptate prin consens, astfel că opoziția unui singur stat poate împiedica aprobarea documentului. Panama cere stabilirea unui plafon pentru producția mondială de petrol și măsuri mai ferme de combatere a schimbărilor climatice.

At #COP31, Panama’s Environment Minister delivered a powerful message calling on world leaders to stop delaying fossil fuels phase out. Climate justice demands accountability & an urgent, just transition. https://t.co/99BTAwY8e5 — GreenFaith Africa (@GreenFaith_Afr) November 20, 2026

De ce a dispărut petrolul din acordul climatic

Proiectul prezentat joi de Australia, una dintre gazdele negocierilor, nu mai conține referiri la eliminarea treptată a combustibililor fosili. Decizia a provocat reacții dure din partea organizațiilor de mediu, care acuză statele producătoare de petrol și gaze că încearcă să slăbească angajamentele internaționale.

La summitul COP28 din Dubai, în 2023, țările participante acceptaseră pentru prima dată necesitatea tranziției de la combustibilii fosili. În acest moment, noul proiect propune creșterea ponderii electricității în consumul mondial de energie la 35% până în 2035, fără să stabilească explicit că energia suplimentară trebuie produsă din surse curate. Negocierile continuă vineri la Antalya, iar organizatorii încearcă să găsească o formulă acceptată de toate delegațiile.