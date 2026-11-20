Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00, sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Potrivit AFM, în prima oră au fost depuse 23.032 de cereri de finanțare. Instituția precizează că procesul de înscriere s-a desfășurat în condiții optime, iar platforma informatică a funcționat fără întreruperi sau disfuncționalități.

„În această sesiune am schimbat mecanismul de selecție, astfel încât finanțările să fie direcționate către proiectele care contribuie la atingerea obiectivului principal al programului: creșterea capacității de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. În actualul context energetic, considerăm esențială susținerea investițiilor care permit valorificarea cât mai eficientă a energiei produse de prosumatori”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.

Cum se acordă finanțare

Înscrierile rămân deschise până la 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Selecția proiectelor se face pe bază de punctaj, nu după principiul „primul venit, primul servit”.

Proiectele pot obține maximum 100 de puncte, în funcție de capacitatea sistemului de stocare, contribuția proprie și lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare.

Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei. AFM acordă o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclus.

Înscrierile se realizează online, prin aplicația informatică a AFM. Ghidul de finanțare și informațiile necesare sunt disponibile pe site-ul instituției.