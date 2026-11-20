Cel mai mare producător auto din Europa continuă să facă eforturi pentru a-și redresa situația financiară prin tăierea costurilor fixe, în special cele cu forța de muncă.

Concret, în această săptămână, grupul Volkswagen a prezentat cererile pentru viitoarele negocieri salariale, printre acestea numărându-se înghețarea salariilor timp de doi ani, dar și eliminarea unor bonusuri fie plătite în numerar, fie sub formă de zile de concediu.

Potrivit Reuters, Volkswagen vrea să redeschidă negocierile cu sindicatul pentru a solicita mai multe ore lucrate, însă fără ca acestea să fie plătite suplimentar.

În replică, sindicatul IG Metall a promis că va lupta împotriva acestor propuneri.

„Consiliul de administrație al VW își înjunghie angajații pe la spate. Acesta va fi un conflict dur, amar și epuizant, care va lăsa o amprentă profundă asupra companiei”, a declarat negociatorul-șef al sindicatului, Thorsten Groeger, potrivit sursei citate.

Negocierile salariale care vizează zeci de mii de angajați încep marți în orașul Emden din Germania, acolo unde se află una dintre cele patru fabrici pe care compania le-ar putea închide în jurul anului 2030.

Pe de altă parte, angajații au amenințat că vor intra în grevă începând din ianuarie, în contextul în care Volkswagen a reziliat aproape toate acordurile salariale cu sindicatul.

Grupul Volkswagen a anunțat recent un plan amplu de restructurare, care vizează, printre altele, și reducerea a 100.000 de locuri de muncă.

Informațiile vine în contextul în care producătorii auto germani se confruntă cu presiunea concurenților chinezi cu prețuri reduse.