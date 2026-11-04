Care e riscul unui conflict de muncă la TAROM Tehnic, care ar putea afecta zborurile operatorului național? Directorul general Florin Trăilă: Nu se pune problema de niciun fel de grevă

Directorul general al TAROM Tehnic, Florin Trăilă, detaliază de ce nu se pune problema declanșării unei greve la nivelul companiei pe care o conduce, dar și de ce nu se consideră într-o poziție de incompatibilitate, așa cum susțin reprezentanții salariaților din cadrul Sindicatului Unit Tarom (SUT), în documentele transmise acționarului unic.

De partea cealaltă, reprezentanții salariaților companiei, STT, au elaborat un memoriu/ adresă de susținere către Tribunalul Buftea prin care aduc la cunoștință instanței de judecată „acordul, armonia și susținerea reciprocă dintre organizația sindicală STT și conducerea unității cu privire la importanța stabilității locurilor de muncă și a impactului economic în dezvoltare în momentul actual” și solicită instanței să ia act de poziția fermă și argumentată a majorității angajaților, în sensul susținerii actualei conduceri TAROM Tehnic și a respingerii categorice a acțiunilor promovate de sindicatul minoritar SUT.

TAROM Tehnic este entitatea înființată pe 1 octombrie 2025 de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române (TAROM), deținută integral de aceasta, care este dedicată furnizării de servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aeronave civile, cu specializare pe modelele Boeing, Airbus şi ATR și care face parte din planul de restructurare a TAROM, conform informațiilor transmise de acționar.

„Semnarea contractului colectiv de muncă nu ține nici de noi, și nici de dânșii”

Reporter: Care e situația TAROM tehnic și dacă este vreun risc să se declanșeze o grevă care ar putea afecta zborurile oamenilor obișnuiți cu compania TAROM?

Florin Trăilă: Nu, nu se pune problema de niciun fel de grevă, pentru ca sindicatul să poată să intre în grevă, înseamnă că noi, ca și companie, nu ne afiliem și nu ne respectăm angajații. Motivul pentru care dânșii vor să intre în grevă este pentru nesemnarea contractului colectiv de muncă, însă semnarea contractului colectiv de muncă nu ține nici de noi, și nici de dânșii. În momentul de față, chiar astăzi le-am trimis răspuns celor de la sindicat (SUT – n.r.) pentru că mi-a trimis o altă hârtie prin care m-au notificat că nu am semnat contractul colectiv de muncă, iar noi le-am dat răspuns că, neavând bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în momentul de față, nu putem să purtăm negocieri. Adică nu putem negocia pe niște sume pe care nici noi nu le știm dacă sunt aprobate, nu sunt aprobate. Când vor veni aprobate de la Ministerul de Finanțe, cu siguranță, o să începem toate demersurile să putem să semnăm un contract colectiv de muncă pentru toți angajații TAROM Tehnic.

Reporter: Deci în situația actuală este clar, nu sunt premisele pentru declanșarea unui conflict, din moment ce nu s-a depășit această etapă procedurală, da?

Florin Trăilă: Exact, din punct de vedere legal, noi nu putem să începem să începem negocierile, pentru că nu ai cum, scrie în lege.

Reporter: Și a doua solicitare a SUT, separată, viza demiterea dumneavoastră, care ați fi într-o stare de incompatibilitate, iar în paralel, Sindicatul tehnic a transmis Tribunalului Buftea un memoriu privind susținerea pe care v-o acordă. Puteți să îmi detaliați, vă rog, situația?

Florin Trăilă: Nu știu ce au făcut cei de la Sindicatul TAROM Tehnic, am văzut acea adresă trimisă către media, nu știu ce s-a întâmplat cu adresa, dacă a fost depusă, n-a fost depusă, dacă Judecătoria Buftea știe de ea sau nu știe. Astea sunt lucruri care țin de sindicat. Eu nu mă bag în sindicat, eu sunt de partea managementului. Din punctul meu de vedere, sindicatul și managementul trebuie să fim mână în mână pentru dezvoltarea companiei, păstrarea unui statut economic în creștere.

Reporter: Dar sunteți într-o situație de incompatibilitate? Care e miza, de ce vă acuză Sindicatul Unit de această stare sau dacă puteți să emiteți o ipoteză a bazei acestui conflict?

Florin Trăilă: Ipoteze sunt multe, stări de fapt sunt altele. Ei spun că sunt în incompatibilitate, pentru că eu vin din domeniul aviației, vin de la vârsta de 18 ani în aviația română, din 2016 am lucrat foarte mult pentru companii din afara României, dar eu am lucrat – eu personal, Florin Trăilă – am lucrat ca și contractor, ca să spunem așa, unde am facturat pe firma mea ceea ce am lucrat eu ca inginer sau consilier și am în spate o societate la care sunt administrator, care același cod CAEN ca TAROM Tehnic.

Acum nu am cum să fiu într-o incompatibilitate, pentru că eu sunt eu – unul singur, și vorbim de TAROM Tehnic, care are hangar, are o organizație Part-145, sunt niște certificări în spate care sunt oferite de Autoritatea Aeronautică Civilă. Deci, eu, ca entitate, nu am cum să fiu la fel de bun, la fel de mare ca TAROM Tehnic. Deci este doar strict din punct de vedere cod CAEN.

Reporter: Deci nu puteți să luați nici contractele TAROM Tehnic pe firma dvs.

Florin Trăilă: Absolut deloc! Cum să le iau, că nu am cum să le iau? Eu sunt, eu, nu am cum să lucrez eu pentru 280 de oameni. Este absolut imposibil. Singura chestie de care, să spunem, te-ai fi putut lega era codul CAEN, ca împărțim același cod CAEN. Dar, așa cum am informat și asociatul unic, am depus în data de 14 octombrie către ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului – n.r.) modificarea codului CAEN, ca să nu mai existe vreun conflict din punctul ăsta de vedere. Dar incompatibilitatea eu n-o văd, asociatul unic nu o vede, avocații nu o văd.

Reporter: Bun, deci după ce se aprobă bugetul, bănuiesc că o să îi chemați la discuții pe reprezentanții angajaților, da?

Florin Trăilă: Da, 100%, 100% vor fi primii informați că s-a aprobat bugetul. Adică nu ne ferim, nu ne ascundem, noi suntem în creștere, în dezvoltare. Singura problemă, și nici de CCM (contractul colectiv de muncă – n.r.) nu ar fi vorba, este vorba doar de programul de lucru, de eficientizarea și acordarea oamenilor a drepturilor egale de muncă, încărcarea oamenilor în mod egal, cumva aici e destul de complicat, sunt multe ore pe care le pierdem, pentru că nu putem să alocăm oamenii acolo unde unde ard.

Reporter: Am înțeles. Rămâne atunci de discutat când se aprobă bugetul și să urmărim dacă ei sunt de acord sau dacă chiar o să se declanșeze oficial o grevă, un conflict de muncă la momentul respectiv.

Florin Trăilă: Repet, nu avem de ce, pentru că noi, ca și companie, pentru că reprezint compania TAROM tehnic, ne dorim continuare, ne dorim CCM, ne dorim drepturile pentru oameni. Adică, Doamne ferește, nu se pune problema!

Ce contracte are în derulare și în plan TAROM Tehnic

Potrivit raportului de activitate actualizat după 13 luni de activitate, pus la dispozișie de Forin Trăilă, angațații TAROM Tehnic lucrează în prezent pentru Wizz Air, HiSky, Griphon și FlyLili, iar în hangarul TAROM Tehnic au fost finalizate lucrări la patru aeronave HiSky.

„Pe partea de negocieri, rămân deschise baza de mentenanță de la Brașov pentru Wizz Air, linia de mentenanță A320 pentru Heavitech, pachetul de lucrări HiSky pentru februarie 2027 și cele două check-uri Supernova Cargo”, se arată în documentul semnat de directorul general.

Wizz Air: Contractul pentru mentenanță de hangar și SHGA la baza Otopeni este în derulare. A treia aeronavă intră în lucru miercuri, 4 noiembrie.

HiSky: Contractul este în derulare și am efectuat deja lucrări la 4 aeronave în hangarul TAROM Tehnic. În paralel, negociem un pachet de lucrări pentru februarie 2027, cu o durată de 45 de zile și o estimare inițială de aproximativ 500.000 de euro.

Griphon și FlyLili: Contractul cu Griphon este în derulare, cu avansul încasat de la client. Pentru FlyLili, aeronava intrată pe 10 octombrie a fost livrată.

FlyOne: Contractul pentru cei 2 ingineri de însoțire aeronavă s-a încheiat, operatorul fiind mutat din baza Cairo.

Ce include proiectul pe buget pentru 2026

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Tarom Tehnic SRL, publicat în transparență decizională de Ministerul Transporturilor în luna august, au următoarele valori:

productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu a fost programată în valoare de 247,65 mii lei/persoană;

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost programat în valoare de 14.391,47 lei brut/salariat;

numărul de personal programat la finele anului 2026 este de 280 salariați;

numărul mediu de salariați programat la finele anului 2026 este de 250 salariați;

cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost programate în valoare de 997,06 lei;

plățile restante – societatea nu a estimat plăți restante la data de 31.12.2026;

creanțele restante – societatea nu a estimat creanțe restante la data de 31.12.2026;

rezultatul brut (profitul) a fost programat în valoare de 181,85 mii lei.

Potrivit proiectului, rezultatul brut este profit și a fost estimat în valoare de 181,85 mii lei, în procent de 36,96% față de rezultatul brut preliminat de la finele anului 2025, care a fost în valoare de 492 mii lei.

Societatea a prevăzut repartizarea profitului net în valoare de 274 mii lei, preliminat la finele anului 2025, pentru acoperirea pierderilor contabile preluate în urma divizării, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2026 sunt estimate în valoare de 3.464 mii lei și au fost prevăzute integral din surse proprii din amortizare.

Cheltuielile pentru investiții sunt programate în valoare de 3.464 mii lei și reprezintă investițiile care urmează a fi efectuate de societate pentru desfășurarea activităților necesare conform obiectului de activitate.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Tarom Tehnic SRL a fost avizat de către membrii consiliului de administrație prin hotărârea nr. 15 din 10.04.2026 și stabilit prin decizia asociatului unic din data de 11.06.2026.

De amintit că TAROM Tehnic este inclus în programul de guvernare aprobat după ce a fost propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Conform programului, Cabinetul Niculescu ar urma să creeze un Grup Aeronautic Național, după modelul ROMARM, urmând să reunească sub o guvernanță comună patru operatori din industria aeronautică: TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav și Avioane Craiova.