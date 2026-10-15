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TAROM ar putea avea un acționar privat majoritar. Guvernul pregătește atragerea unui investitor strategic în 2027

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să lanseze în 2027 o procedură pentru atragerea unui investitor strategic la TAROM, care ar putea prelua un pachet minoritar de 20%-49% sau chiar unul majoritar, potrivit programului de guvernare.
TAROM ar putea avea un acționar privat majoritar. Guvernul pregătește atragerea unui investitor strategic în 2027
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Mihai Pop/GMN
Oana Antipa
15 oct. 2026, 20:36, Economic
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Planul prevede că operatorul aerian trebuie să își demonstreze viabilitatea până la 31 decembrie 2026, pentru protejarea ajutorului de stat de 95,3 milioane de euro aprobat companiei.

Restructurarea TAROM și atragerea unui investitor strategic figurează printre obiectivele viitorului Executiv pentru sectorul aeronautic.

„Susținem în fața Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pe doi ani, care trebuie să demonstreze până la 31 decembrie 2026 viabilitatea TAROM și să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 mil. euro”, prevede programul de guvernare.

Investitor strategic la TAROM în 2027

După instalarea unui management profesionist, viitorul Guvern intenționează să deschidă compania către un investitor strategic. Documentul lasă deschisă atât varianta cedării unui pachet minoritar, cât și posibilitatea ca investitorul să preia un pachet majoritar.

„Odată cu instalarea unui management profesionist, derulăm în 2027 o procedură transparentă și competitivă de atragere a unui investitor strategic (pachet minoritar de 20–49% sau majoritar), cu menținerea mentenanței tehnice și a rutelor interne esențiale prin obligații de serviciu public atribuite competitiv”, se arată în program.

Programul condiționează însă procedura din 2027 de instalarea unui management profesionist și pune accent pe păstrarea mentenanței tehnice și a conectivității aeriene interne considerate esențiale.

TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav și Avioane Craiova, sub o guvernanță comună

Separat de restructurarea TAROM, Cabinetul propus de Niculescu vrea să creeze un Grup Aeronautic Național, după modelul ROMARM.

Proiectul ar urma să reunească sub o guvernanță comună patru operatori din industria aeronautică: TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav și Avioane Craiova.

„Împreună cu Ministerul Economiei, elaborăm cadrul juridic și organizatoric pentru reunirea sub o guvernanță comună a operatorilor aeronautici TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav și Avioane Craiova, după modelul ROMARM, pentru lucrări civile și militare de mentenanță și producție pe piața internațională”, prevede programul de guvernare.

Astfel, planul viitorului Executiv cuprinde două direcții distincte în sectorul aeronautic: restructurarea TAROM și atragerea unui investitor privat, pe de o parte, și concentrarea unor capacități românești de mentenanță și producție aeronautică într-o structură cu guvernanță comună, pe de altă parte.

Programul furnizat nu stabilește un termen pentru constituirea Grupului Aeronautic Național și nici forma juridică exactă sau participațiile pe care companiile implicate le-ar urma să aibă în noua structură.

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