Guvernul a aprobat joi, 26 noiembrie, o schemă de ajutor în valoare totală de două milioane de lei, destinată susținerii fermierilor și conservării celor două rase românești.

Două milioane de lei pentru crescătorii de Bazna și Mangalița

Hotărârea adoptată de Executiv instituie o schemă de ajutor de minimis pentru activitatea desfășurată în anul 2026, fondurile fiind asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Sprijinul este stabilit la 2.300 de lei pentru fiecare scroafă de reproducție, pe an, iar suma totală primită de o întreprindere, inclusiv prin cumularea cu alte ajutoare de minimis din sectorul producției agricole primare, nu poate depăși echivalentul a 50.000 de euro într-o perioadă de trei ani.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a precizat că programul urmărește creșterea efectivelor de animale de reproducție, dezvoltarea fermelor și păstrarea raselor tradiționale românești.

Condițiile pentru obținerea ajutorului financiar

Pentru a beneficia de finanțare, fermierii trebuie să îndeplinească simultan mai multe cerințe.

Exploatațiile trebuie să fie înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, iar scroafele pentru care se solicită sprijinul trebuie să figureze în registrul genealogic și în Baza Națională de Date.

Animalele trebuie să fie deținute la momentul depunerii cererii și să fi fătat în cursul anului 2026.

O condiție importantă este dovada comercializării a minimum patru purcei pentru fiecare scroafă eligibilă, fiecare având o greutate de cel puțin opt kilograme. Purceii trebuie identificați și înregistrați corespunzător.

Totodată, crescătorii sunt obligați să dețină registrul exploatației actualizat și să prezinte un test ADN pentru fiecare scroafă inclusă în cererea de finanțare.

Cererile se depun în nouă zile lucrătoare. Plățile, până la 23 decembrie

Pot solicita ajutorul producătorii agricoli organizați ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), societăți agricole și alte persoane juridice eligibile.

Dosarele trebuie depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ) în termen de nouă zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii, împreună cu documentele justificative solicitate.

Ministerul Agriculturii precizează că plățile vor fi efectuate până la 23 decembrie 2026, după verificarea documentației și aprobarea sumelor.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc atât conservarea raselor Bazna și Mangalița, cât și încurajarea comercializării animalelor provenite din fermele românești.